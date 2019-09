「50 歲不就是個數字嗎?」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

近日,珍妮佛安妮斯為宣傳新戲而接受專訪,今年她正好 50 歲,談到年紀,她認為社會有種奇怪的想法,特別是某些年紀議題,大眾的問題怪異到讓她不禁想:以後談這些話題,是否該建立基本禮儀?從珍妮佛安妮斯看變老這件事,無論我們 30、40、50 歲,年紀增長都不該是一種詛咒,而是時間帶給我們的祝福。

珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston )近日接受紐約時報的專訪,為最新影集《晨間風雲》宣傳,是她繼《六人行》演出 15 年後,再度回歸電視劇的第一部作品。

今年二月,珍妮佛安妮斯頓才過完她 50 歲生日,在一片的祝賀聲當中,不乏媒體對於她年紀漸增提出的疑問——覺得自己有什麼改變?你喜歡現在的自己嗎?變老是不是侷限了你?於是在紐約時報的專訪中,珍妮佛安妮斯頓也特別回答到了 50 歲這件事:

「我的人生正進入極度富有創造力的時期,真的,我已經持續這個狀態 30 多年了,而我感覺人生即將綻放。」

珍妮佛安妮斯頓與我們談談變老這件事,可能你我都有過害怕,害怕身體變得陌生,害怕一切不可控的都逐漸發生,白髮和皺紋一一出現,可是她說,或許我們對年齡這件事有太多誤解,正是因為時間的累積,我們才能成為如此美好的自己,不是嗎?

變老不是詛咒,而是一種祝福

「談到 50 歲,我就只是想,well,不就是數字嗎?」

整個社會存在著一種詭異的語境與眼光,讓邁入 50 歲的珍妮佛安妮斯頓有深深體悟,所有人都跑來問她:身體有什麼感覺?有沒有難以適應的地方?但她說一切都沒有不同,並不是進入到這個階段,所有運作中的事情就會突然停擺。

「很奇怪的是,突然間所有人都流露著『你在這個年紀長成這樣很不可思議(You look amazing for your age)』。我認為我們需要為這類型的談話建立基本認知和禮儀。」

或許我們對變老的恐懼就源自於此,那些安慰,成了另一種限制與恐嚇,也讓年紀增長成為詛咒,更遑論是稱讚,就像是在暗示我們「要隨時保持年輕」「只有年輕才能獲得社會的肯認」,這類型的讚美,對女性的壓迫更大。從珍妮佛安妮斯頓的言論中,也許我們可以思考,是否該停止鼓吹這樣的概念?

無論是追求比原本的歲數看起來更年輕,又或者是對變老這件事保持順其自然的態度,每個人都有所追求,也並沒有對錯,但是當我們在聊到變老這件事,或許就如珍妮佛安妮斯頓所說,將它當作一個數字,不用倒數也不用緊張,輕輕拿起,輕輕放下。

但若真要說年紀增長有何不同,她說,50 歲讓她感覺到更多的力量和自我掌控權:「力量讓今天的我感覺自己很性感,還有感覺到屬於女人的智慧、能力與創造力。」

我們能夠成為現在的自己,都是時間的累積

年紀增長,其實是一個重新認識身體的過程,也是檢視自己變化的歷程。

當我們在談年齡漸長這件事,總是帶有許多負面的想像,例如心智及行動上的改變,又或者是對女性的外貌進行壓迫,好比「美魔女」——年紀要大,保養也要得道,讓女性在邁入某個年齡時,產生了極大的壓力,必須花力氣證明自己外貌還很年輕。就像珍妮佛安妮斯頓在紐約時報專訪說:「太奇怪了,有太多毀滅性的意義圍繞在那個數字(50 歲)上。」

然而她不願受制於兩者,選擇安於自己的年齡,順其生長,自在自適,於是我們在她身上看見歲數可以是這麼一回事——它代表你長期積累的力量,塑造你的人格,陪伴你走過無數艱困,最後,它是你之所以能站在這裡的原因,因為有經驗的積累,能力得以被看見,而每個年紀都是一個值得好好停下來的時機,回顧、仔細瞧瞧、盤點過去所做的,也看看自己產生什麼樣的變化。

「我花了很多時間讓自己站在這裡,也花了很多力氣雕塑人生。我失敗過、我成功過、我去克服過,而我現在站在這裡,我仍舊站在這裡。」珍妮佛安妮斯說著。

從珍妮佛安妮斯頓的專訪中,我們看見歲數變化,不是一件需要被圍觀或安慰的事,重要的是我們可以選擇用什麼樣的態度去面對,年紀可以輕如鴻毛,是個數字,它承載的意義也可以大過我們想像,不是退時,不是無用,而是儲藏了人生所有的積累,使我們之所以能夠成為如此美好的自己。

