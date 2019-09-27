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「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28女人迷：最走心的女力媒體

近日，珍妮佛安妮斯為宣傳新戲而接受專訪，今年她正好 50 歲，談到年紀，她認為社會有種奇怪的想法，特別是某些年紀議題，大眾的問題怪異到讓她不禁想：以後談這些話題，是否該建立基本禮儀？從珍妮佛安妮斯看變老這件事，無論我們 30、40、50 歲，年紀增長都不該是一種詛咒，而是時間帶給我們的祝福。

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston ）近日接受紐約時報的專訪，為最新影集《晨間風雲》宣傳，是她繼《六人行》演出 15 年後，再度回歸電視劇的第一部作品。

今年二月，珍妮佛安妮斯頓才過完她 50 歲生日，在一片的祝賀聲當中，不乏媒體對於她年紀漸增提出的疑問——覺得自己有什麼改變？你喜歡現在的自己嗎？變老是不是侷限了你？於是在紐約時報的專訪中，珍妮佛安妮斯頓也特別回答到了 50 歲這件事：

「我的人生正進入極度富有創造力的時期，真的，我已經持續這個狀態 30 多年了，而我感覺人生即將綻放。」

珍妮佛安妮斯頓與我們談談變老這件事，可能你我都有過害怕，害怕身體變得陌生，害怕一切不可控的都逐漸發生，白髮和皺紋一一出現，可是她說，或許我們對年齡這件事有太多誤解，正是因為時間的累積，我們才能成為如此美好的自己，不是嗎？

圖／Jennifer Aniston Fans IG
圖／Jennifer Aniston Fans IG
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變老不是詛咒，而是一種祝福

「談到 50 歲，我就只是想，well，不就是數字嗎？」

整個社會存在著一種詭異的語境與眼光，讓邁入 50 歲的珍妮佛安妮斯頓有深深體悟，所有人都跑來問她：身體有什麼感覺？有沒有難以適應的地方？但她說一切都沒有不同，並不是進入到這個階段，所有運作中的事情就會突然停擺。

「很奇怪的是，突然間所有人都流露著『你在這個年紀長成這樣很不可思議（You look amazing for your age）』。我認為我們需要為這類型的談話建立基本認知和禮儀。」

或許我們對變老的恐懼就源自於此，那些安慰，成了另一種限制與恐嚇，也讓年紀增長成為詛咒，更遑論是稱讚，就像是在暗示我們「要隨時保持年輕」「只有年輕才能獲得社會的肯認」，這類型的讚美，對女性的壓迫更大。從珍妮佛安妮斯頓的言論中，也許我們可以思考，是否該停止鼓吹這樣的概念？

無論是追求比原本的歲數看起來更年輕，又或者是對變老這件事保持順其自然的態度，每個人都有所追求，也並沒有對錯，但是當我們在聊到變老這件事，或許就如珍妮佛安妮斯頓所說，將它當作一個數字，不用倒數也不用緊張，輕輕拿起，輕輕放下。

但若真要說年紀增長有何不同，她說，50 歲讓她感覺到更多的力量和自我掌控權：「力量讓今天的我感覺自己很性感，還有感覺到屬於女人的智慧、能力與創造力。」

我們能夠成為現在的自己，都是時間的累積

年紀增長，其實是一個重新認識身體的過程，也是檢視自己變化的歷程。

當我們在談年齡漸長這件事，總是帶有許多負面的想像，例如心智及行動上的改變，又或者是對女性的外貌進行壓迫，好比「美魔女」——年紀要大，保養也要得道，讓女性在邁入某個年齡時，產生了極大的壓力，必須花力氣證明自己外貌還很年輕。就像珍妮佛安妮斯頓在紐約時報專訪說：「太奇怪了，有太多毀滅性的意義圍繞在那個數字（50 歲）上。」

然而她不願受制於兩者，選擇安於自己的年齡，順其生長，自在自適，於是我們在她身上看見歲數可以是這麼一回事——它代表你長期積累的力量，塑造你的人格，陪伴你走過無數艱困，最後，它是你之所以能站在這裡的原因，因為有經驗的積累，能力得以被看見，而每個年紀都是一個值得好好停下來的時機，回顧、仔細瞧瞧、盤點過去所做的，也看看自己產生什麼樣的變化。

「我花了很多時間讓自己站在這裡，也花了很多力氣雕塑人生。我失敗過、我成功過、我去克服過，而我現在站在這裡，我仍舊站在這裡。」珍妮佛安妮斯說著。

從珍妮佛安妮斯頓的專訪中，我們看見歲數變化，不是一件需要被圍觀或安慰的事，重要的是我們可以選擇用什麼樣的態度去面對，年紀可以輕如鴻毛，是個數字，它承載的意義也可以大過我們想像，不是退時，不是無用，而是儲藏了人生所有的積累，使我們之所以能夠成為如此美好的自己。

參考資料：
[1] Instyle，Jennifer Aniston Has Found Her Power（2019/9/4）
[2] 紐約時報，It’s a New Morning for Jennifer Aniston（2019/9/10）

本文由女人迷授權，原文連結請點

「Well, 50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

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