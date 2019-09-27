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這世界怎麼了…OK手勢、瓜皮帽髮型…列入仇恨象徵

2019-09-27 13:32世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

ADL說，他們一直不願把「OK」加入資料庫，因為這種手勢的單純用意已存在很久，可...
ADL說，他們一直不願把「OK」加入資料庫，因為這種手勢的單純用意已存在很久，可是現在用以表達仇恨用意的數量已大得無法再忽視。 圖／ingimage
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「OK」手勢26日正式成為仇恨象徵，列入白人至上主義和其他極右派極端分子使用的仇恨記號資料庫。

反誹謗聯盟(ADL)說，這種手勢最初是由4chan圖像網站成員開始流傳，戲稱這種手勢呈現代表「白人力量」 (white power)的「W」和「P」；但是，現在這種手勢開始被廣泛用於表示白人至上。

今年3月在紐西蘭基督城兩座清真寺屠殺51人的白人男子，後來出庭時就曾手向下比出「OK」手勢。

ADL說，他們一直不願把「OK」加入資料庫，因為這種手勢的單純用意已存在很久，可是現在用以表達仇恨用意的數量已大得無法再忽視。

總部設在紐約的ADL是猶太民權團體，2000年成立線上資料庫「展示仇恨」，為各種仇恨團體經常使用的記號、符號、口號提供說明，以協助司法、學校和其他機構辨認極端主義活動跡象，迄今已收集了200多個標記。

ADL把這些仇恨象徵印刷成冊，分發給各地方司法機構和學區。

ADL說，一些仇恨象徵很快就過去，有些卻歷久不消，而ADL特別注意這些持久象徵，以及從網路散布到現實世界的標記，包括燃燒的十字架、三K黨白袍、納粹十字標記等等。

仇恨記號資料庫這次共增加36個新項目，包括瓜皮帽髮型 (bowlcut)。2015年在南卡羅來納州查爾斯頓一座教堂殺害九名黑人的白人至上兇手魯夫 (Dylann Roof)，就剪這種髮型。

新加入的還有戴著太陽眼鏡的擬人化月亮圖像。這種「月亮人」原來是麥當勞速食店1980年代使用的宣傳圖像，現在卻變成表現種族主義和暴力歌詞的饒舌歌工具。

髮型紐西蘭麥當勞

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