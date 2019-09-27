女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42 香港01 李福源



巴斯康腦部嚴重受損，導致失明及四肢癱瘓。（fox4news影片截圖） 分享 facebook

美國德州女醫生巴斯康（Katherine Bascone）1988年6月19日遭性侵後被勒頸至昏迷，導致腦部缺氧而嚴重受損，其後更失明及四肢癱瘓，長期要由專人照顧，直至去年離世，當局在巴斯康死後對案件展開重新調查，結果成功拘捕58歲華裔男子郭喬治（George Guo，音譯），法院在上周六（21日）判處他終身監禁。

當年28歲的巴斯康在其位於達拉斯富裕社區高地公園（Highland Park）的家中遭性侵，色魔還用風筒電線勒她的頸，直至她窒息昏迷後才逃走。曾有附近居民向警方供稱，案發前數日見過一名身穿黑衣的亞裔男子在巴斯康的寓所附近出沒，可惜警方因缺乏足夠證據辨識疑犯身分，結果無法破案。

遇襲後，巴斯康腦部嚴重受損，導致失明及四肢癱瘓，病情多年來不斷惡化，直到2018年2月終不幸離世。法醫其後裁定案件為兇殺案，警方亦重啟調查，調查人員再次從在巴斯康家中所收集到的DNA樣本入手，追查之下將郭喬治鎖定為目標人物。

性侵慣犯 醫生執照被吊銷

調查人員指出，郭喬治畢業於達拉斯德州大學西南醫學院，曾涉及多宗性侵及竊盜等案件，在2013年才刑滿出獄，巴斯康遭性侵當日剛巧亦是他的生日。

1990年，郭喬治曾闖入南方衛理會大學（Southern Methodist University）一名19歲女學生的住所企圖性侵，女生報警求救，警方及時趕到拘捕郭喬治，當時他一身黑色打扮，戴著面罩，手上拿著保險套、軍用催淚彈和裝滿鎮靜劑的針筒，郭喬治被判8年有期徒刑，他的醫生執照亦因此被吊銷，後來獲准假釋；然而出獄後他死性不改，1999年因闖入一名年輕女子的寓所偷取其照片被捕，2003年又因犯下盜竊和性侵而被判14年有期徒刑，直到2013年再次獲得假釋。

當地法院上周六開庭審理巴斯康的案件，郭喬治的辯護律師表示，相關證據不足以證明郭喬治就是當年性侵及襲擊巴斯康的兇徒，但陪審團商討後裁定郭喬治罪成，法官判處他終身監禁。

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文章授權轉載自《香港01》