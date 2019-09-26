驚！住進大麻屋 孕婦驗出毒品反應

2019-09-26 15:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合24日電



美國一名孕婦因新家曾為大麻實驗室，導致產檢時出現大麻陽性反應。 圖／Ingimage 分享 facebook

美國密蘇里州孕婦艾莉莎‧黑塞爾(Elisha Hessel)嘗試懷孕多年，今年初終於受孕，產檢卻出現大麻陽性反應，這才發現她的新家曾為大麻實驗室；這對夫婦估計將花費逾十萬元清理房屋，所幸女嬰狀況良好。

密州法律要求業主揭露房屋是否曾作為大麻實驗室，但傑佛遜郡(Jefferson County)當局從未檢測房屋是否受汙染。

黑塞爾並未吸食大麻，卻在產檢時發現，屋內殘存的安非他命(amphetamine)滲入她的體內。

產檢結果顯示，她對毒品呈陽性反應，所幸預產期在明年1月的女嬰健康狀況未受影響。

這對夫妻雇用的專家評估建築物後表示，汙染物擴散到塗漆、地板、細工傢俱和暖氣系統，整修費用約十萬元，包含置換灰泥板、空調管線和暖氣系統等。

前屋主未依照購屋流程揭露此事情，黑塞爾與夫婿泰勒(Tyler)將得花費十萬元清理房屋，她們遂轉向GoFundMe群眾募資，公開這件既開心又難過的事，盼募得整修房屋的費用。

警方紀錄顯示，密州當局2013年接獲密報，在黑塞爾的住宅地址查獲大麻製造廠，但傑佛遜郡副警長惠特尼(Timothy Whitney)表示，「沒有足夠證據顯示該處曾製造或分裝大麻」。

警長辦公室也沒有該建築進行安非他命測試的紀錄，國家廣播公司(NBC News)報導，這間大麻實驗室可能從未被寫入法規報告。

但這對夫婦證實，這棟建築列在2013年傑佛遜郡當局查獲的大麻實驗室清單中。