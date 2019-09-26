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餵褪黑激素讓幼童昏睡 恐怖托兒所：為方便照顧

2019-09-26 15:13世界日報 記者顏伶如／綜合報導

加州「布蘭達沙塞杜家庭托兒中心」遭控餵食嬰幼兒褪黑激素，讓孩子陷入昏睡。圖為一名...
加州「布蘭達沙塞杜家庭托兒中心」遭控餵食嬰幼兒褪黑激素，讓孩子陷入昏睡。圖為一名受害兒童。 圖／擷自KGTV電視台
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一所家庭式托兒中心遭控餵食嬰幼兒褪黑激素(Melatonin)，讓孩子陷入昏睡，加州社會服務廳(California Department of Social Services)完成調查之後，已經對托兒所開出罰單。

美國廣播公司(ABC)報導，加州社會服務廳發言人韋恩特拉布(Adam Weintraub)指出，已經開出甲級罰單(type A citation)給位於波尼塔(Bonita)的「布蘭達沙塞杜家庭托兒中心」(Brenda Saucedo Family Child Care)。托兒中心面對媒體時拒絕受訪。

根據加州州法，甲級罰單是程度最重的違規行，對於托兒所孩童的健康、安全與個人權益，存有立即威脅。

韋恩特拉布指出，托兒中心工作人員接受調查時坦承，為了讓孩子安靜、方便照顧，曾經餵食荷爾蒙給嬰幼兒吃，調查人員也在托兒中心裡起出褪黑激素。

報導指出，這家托兒中心除了被開罰單之外，還遭到犯罪調查。聖地牙哥郡(Diego County)警方則未對媒體發表評論。

美國廣播公司報導，把六歲兒子送到布蘭達沙塞杜家庭托兒中心的家長范妮莎‧薛里(Vanessa Cherry)表示，今年8月知道托兒所工作人員拿褪黑激素給孩子們吃，內心感受非常憤怒，「覺得遭到背叛」。

薛里指出，托兒所人員怎麼可以在家長不知道的情況下，擅自餵孩子吃褪黑激素，工作人員根本沒有權力這麼做。

薛里的兒子朱立斯(Julius)接受訪問時說，托兒中心人員曾經在午睡時間之前，拿了一些紅色飲料給他喝，上面有白色粉末。他說，以為是運動飲料開特力(Gatorade)，只不過味道並不像開特力，「他們要我躺下來，我一躺下馬上就睡著了。」報導指出，朱立斯當天便把飲料事件告知家長。

托兒

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