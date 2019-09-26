親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
FIRE族提早樂退
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

颱風帶超美紀念品 富士山出現「橘光環繞莢狀雲」

2019-09-26 13:36聯合新聞網 綜合報導

颱風塔巴過境後，日本富士山上空出現映照著橘黃晨光的環繞莢狀雲。圖擷自「Weath...
颱風塔巴過境後，日本富士山上空出現映照著橘黃晨光的環繞莢狀雲。圖擷自「Weather news」
分享

第17號颱風「塔巴」近期侵襲日本，日本許多地區都出現強風、巨浪和山泥傾瀉，造成交通停擺、民眾受傷的情況，但有日本媒體報導在颱風離境過後卻意外帶來最美紀念品，富士山上空出現美麗的橘黃晨光，輝映在巨大環繞莢狀雲上。

根據日媒「Weather news」報導，日本富士山24日下午出現了橘黃色日出，且映照在上空的巨大雲層，形成「颱風留下的精美紀念品」，由於23日塔巴颱風通過日本海，使溫暖潮濕的空氣覆蓋著日本群島，在高濕度和橘黃晨光的作用下，形成了這樣的美景。

而其中的環繞莢狀雲與一般雲層不同，由於富士山吹著潮濕且強勁的西風，在周圍和上空移動，並在背風側產生氣流，透過這種不斷重複出現的現象，導致雲層會幾乎停留在同一位置，並不會像普通雲層被吹散，讓多層環繞的莢狀雲多了一分神秘感。

颱風奇景富士山

相關新聞

英國醫師「黏」上政府大樓 要求正視氣候變遷

2019-09-26 13:32

羅慧夫基金會贈醫療儀器 嘉惠印尼唇顎裂患者

2019-09-26 12:46

英男一人擊退4名闖屋歹徒 「我只想保護妻子」

2019-09-26 11:26

她遭自家飼養2獒犬咬死 鄰居驚：我的孩子曾將牠們當枕頭

2019-09-26 11:20

太像了！華城連環殺人案嫌犯長相公開 與當年模擬圖相似度高

2019-09-26 10:40

培養孩子專注力 專家：一生受用

2019-09-25 19:48

繼搶購免治馬桶之後 陸客訪日傳爆買保險套

2019-09-25 18:42

影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場

2019-09-25 15:17

北海道外海小島離奇消失 日本領海恐縮減半個東京巨蛋

2019-09-25 14:17

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:31

急診先看「吸毒酒醉者」 產婦出血等12小時痛失孩子

2019-09-25 10:27

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

37歲退休失去了3樣東西 2年後重返職場

2019-09-25 16:36

北海道外海小島離奇消失 日本領海恐縮減半個東京巨蛋

2019-09-25 14:17

北極不歡迎人類！俄軍小艇亂入母海象地盤遭擊沉

2019-09-25 16:36

支持台灣維繫邦交 美參院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 06:24

網美穿深V女僕裝開直播！親哥全程嘆氣：我快吐了

2019-09-25 21:51

太像了！華城連環殺人案嫌犯長相公開 與當年模擬圖相似度高

2019-09-26 10:40

在這個國家存款 錢會愈來愈少？

2019-09-26 02:13

彈劾啟動 通聯公布 川普確實施壓烏總統調查拜登

2019-09-26 00:31

跟翻書比快? 川普：與陸協議可能比外界預期還快達成

2019-09-25 23:26

極品DJ複製人！奶油金短髮+深V背心秀火爆身材 萬人追蹤噴鼻血

2019-09-25 21:50

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

扯！加拿大綠黨幫黨魁P圖 讓她看起來更環保

2019-09-26 11:32

10月7日中美高層談判 美財長曝這議題列首要

2019-09-25 13:43

影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場

2019-09-25 15:17

英相強生快倒台？司法女王的胸針 傳出難堪的暗示…

2019-09-26 11:00

提早退休不要悔不當初 過來人5大體悟

2019-09-25 17:33

她遭自家飼養2獒犬咬死 鄰居驚：我的孩子曾將牠們當枕頭

2019-09-26 11:20

富邦人壽斥資3,584億韓元 入股南韓友利金融

2019-09-25 16:36

通聯紀錄:川普提醒烏克蘭美國有多好 要求查拜登　

2019-09-25 23:00

克魯曼評川普「電話門」醜聞：3贏家2輸家

2019-09-25 17:42

哈利梅根修補形象 捧出寶貝兒子與偶像合影

2019-09-25 21:11

中國菁英人生巔峰退休 來美後反差大他罹患憂鬱症

2019-09-25 16:34

幫台灣固邦交 美參議院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 04:32

川普砲轟陸方 不接受糟糕的協議

2019-09-25 23:33

IKEA締造年營收440億美元佳績 這項銷售功不可沒

2019-09-25 20:55

Forever 21快破產 宣布全面退出日本市場

2019-09-25 17:13

660萬文藝復興大師畫作 法國老婦掛廚房

2019-09-25 14:02

繼高通之後 安謀也表態：將持續為華為供貨

2019-09-26 09:19

道瓊大漲163點 市場聚焦貿易局勢趨緩

2019-09-26 07:06

銀行大裁員…歐洲最慘

2019-09-26 00:46

吹哨者舉報川普通烏克蘭 眾院421比0票准釋文件

2019-09-26 08:39

何時能提早退休？ 且看黃金法則！

2019-09-25 17:31

繼搶購免治馬桶之後 陸客訪日傳爆買保險套

2019-09-25 18:42

川普與外國領袖通話時 有哪些人在場?

2019-09-25 21:26

紐時側寫／川普拐彎抺角施壓：我們為烏克蘭做了許多事

2019-09-26 08:29

違規自伊朗運出石油 多家中國企業遭美國制裁

2019-09-26 09:08

拜登撿到槍 支持度上升

2019-09-25 14:22

英男一人擊退4名闖屋歹徒 「我只想保護妻子」

2019-09-26 11:26

培養孩子專注力 專家：一生受用

2019-09-25 19:48

離譜！海地議員開槍驅散示威者 子彈擊中攝影記者

2019-09-25 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top