颱風帶超美紀念品 富士山出現「橘光環繞莢狀雲」
第17號颱風「塔巴」近期侵襲日本，日本許多地區都出現強風、巨浪和山泥傾瀉，造成交通停擺、民眾受傷的情況，但有日本媒體報導在颱風離境過後卻意外帶來最美紀念品，富士山上空出現美麗的橘黃晨光，輝映在巨大環繞莢狀雲上。
根據日媒「Weather news」報導，日本富士山24日下午出現了橘黃色日出，且映照在上空的巨大雲層，形成「颱風留下的精美紀念品」，由於23日塔巴颱風通過日本海，使溫暖潮濕的空氣覆蓋著日本群島，在高濕度和橘黃晨光的作用下，形成了這樣的美景。
而其中的環繞莢狀雲與一般雲層不同，由於富士山吹著潮濕且強勁的西風，在周圍和上空移動，並在背風側產生氣流，透過這種不斷重複出現的現象，導致雲層會幾乎停留在同一位置，並不會像普通雲層被吹散，讓多層環繞的莢狀雲多了一分神秘感。
昨日の続き 9/24撮影— 富士山写真家Ⓒ駿河屋傳兵衛 (@DenbeySurugaya) September 24, 2019
つるし雲 別バージョンです。
雲の中にはＵＦＯの巨大母船が隠 れて居るそうだ。
子機は下の赤い輪から出入りしている。
番組デレクターの矢追純一さんが言ってました？#富士山 #Nikon #mtfuji #つるし雲 #UFO pic.twitter.com/kU8jvDRhIF
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