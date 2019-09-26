颱風帶超美紀念品 富士山出現「橘光環繞莢狀雲」

2019-09-26 13:36 聯合新聞網 綜合報導



颱風塔巴過境後，日本富士山上空出現映照著橘黃晨光的環繞莢狀雲。圖擷自 「Weather news」 分享 facebook

第17號颱風「塔巴」近期侵襲日本，日本許多地區都出現強風、巨浪和山泥傾瀉，造成交通停擺、民眾受傷的情況，但有日本媒體報導在颱風離境過後卻意外帶來最美紀念品，富士山上空出現美麗的橘黃晨光，輝映在巨大環繞莢狀雲上。

根據日媒「Weather news」報導，日本富士山24日下午出現了橘黃色日出，且映照在上空的巨大雲層，形成「颱風留下的精美紀念品」，由於23日塔巴颱風通過日本海，使溫暖潮濕的空氣覆蓋著日本群島，在高濕度和橘黃晨光的作用下，形成了這樣的美景。

而其中的環繞莢狀雲與一般雲層不同，由於富士山吹著潮濕且強勁的西風，在周圍和上空移動，並在背風側產生氣流，透過這種不斷重複出現的現象，導致雲層會幾乎停留在同一位置，並不會像普通雲層被吹散，讓多層環繞的莢狀雲多了一分神秘感。