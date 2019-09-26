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英男一人擊退4名闖屋歹徒 「我只想保護妻子」

2019-09-26 11:26香港01 李福源

雖然面對圍攻，但阿里仍勇敢地上前反擊。（Facebook影片截圖）
雖然面對圍攻，但阿里仍勇敢地上前反擊。（Facebook影片截圖）
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4名匪徒周二（24日）闖進英國35歲男子阿里（Asif Ali）的住所意圖打劫，然而阿里沒有退縮，反而勇敢衝上前反擊，更成功一人擊退4位匪徒，將他們全趕出屋外；事後阿里受訪稱，當時腦海中浮現的唯一念頭是要盡力保護30歲妻子夏洛特（Charlotte）。

監視器拍到，當晚一名戴著巴拉克拉瓦（balaclava）蒙面頭套的匪徒率先闖入阿里的寓所，阿里發現後即衝前與之搏鬥，隨即兩名黑衣人相繼走入屋內，意圖解救同黨，但阿里奮勇作戰，揮拳退敵，並將其中一人按到牆壁上。

不久，三匪被趕出屋外，但旋即出現另一名黑衣人拿著一把螺絲起子闖入屋，阿里跑回廚房抓起一把刀反擊，再度把匪徒趕走。此時，阿里的妻子夏洛特從樓梯走了下來，驚魂未定的她一邊察看丈夫的情況，一邊打電話報警。

網民均大讚阿里表現英勇，紛紛留言稱「我要向你脫帽致敬，你做了一件正義的事」、「（打人）純粹是出於本能，他（阿里）做得非常好」、「老實說，在這種情況下仍能反撃真的不容易！能看到這樣的勝利真好」。

匪徒揚言「我要殺了你」

阿里是一名房地產經紀，同時在羅奇代爾市（Rochdale）經營一間服裝店，事發時妻子正在房間睡覺，當時他的第一個想法是要保護妻子，「我根本不知道自己在做甚麼，只是本能地想將這些人趕出寓所。在第二個人入屋的時候，我覺得他企圖上樓找我的妻子，我不想他們在我妻子附近任何地方出現。當中有人拿出一把似乎是刀的物件，警方指那可能是螺絲起子，並揚言『我要殺了你』，我立即跑回廚房拿起幾把刀將他們全數趕走。」

阿里表示，他已將監視器片段放上網，同時懸賞5000鎊（約19萬台幣）給予「爆料者」，「這真的很超真實，竟然有人會這樣明目張膽地走入別人寓所，實在難以置信！一定有人知道這些人是誰，在他們再次犯案之前一定要將其抓住。」

延伸閱讀：

曲架竟被誤會是狐狸　少年一槍轟斃　狗主痛批無緣無故射殺動物

【逃犯條例】家長憂社會氣氛礙讀書　赴英留學查詢倍增且初小化

文章授權轉載自《香港01》

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