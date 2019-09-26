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太像了！華城連環殺人案嫌犯長相公開 與當年模擬圖相似度高

2019-09-26 10:40聯合新聞網 綜合報導

南韓華城連環殺人案嫌疑犯照片遭公開，與1988年警方的兇手模擬圖長相相似。圖擷自...
南韓華城連環殺人案嫌疑犯照片遭公開，與1988年警方的兇手模擬圖長相相似。圖擷自Youtube
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南韓華城連環殺人案在事隔33年後被警方驗出重要線索，並在19日召開記者會宣布當年其中3起姦殺案物證DNA，與獄中服刑犯李春在（이춘재）符合。南韓節目25日公開李春在長相，發現他的長相與當年嫌犯模擬圖極為相似，令外界震驚。

發生於1986至1991年的華城連環殺人案，共有10名女子遇害，僅有1人倖存，但卻因當年缺乏鑑識技術而束手無策，如今時隔33年南韓警方發現第5、7、9起案件物證DNA與獄中56歲姦殺犯李春在吻合。李春在1994年用鈍器殺害自己妻子妹妹，並用絲襪綁起被害者四肢的手段，與華城連環殺人案的兇手手法類似，李春在目前人在獄中服刑。

南韓節目「實話探查隊」昨日公開了李春在真實長相，1988年警方曾根據目擊者的描述繪製出嫌犯的長相並釋出模擬圖，根據「MBC news」報導，該節目公開了李春在的高中畢業照，只見照片中李的五官細長，與過去模擬圖的兇手長相類似。

節目中採訪了李春在的母親及鄰居，李春在母親表示完全沒有看過當年的模擬圖，並且堅決否認兒子是華城連環殺人案的兇手，她表示過去兒子殺了小姨子是因為一時氣憤，她認為兒子非常乖巧，甚至還在獄中會面時跟她道歉。而李春在的鄰居也說他是一個乖巧的人，每次見面都會打招呼，因此對整起事件非常驚訝。

目前警方也針對該案組成57人小組調查，雖然李春在全面否認犯案，但警方仍會針對DNA做進一步的調查，並持續審訊相關人士。

殺人DNA

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