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急診先看「吸毒酒醉者」 產婦出血等12小時痛失孩子

2019-09-25 10:27聯合新聞網 綜合報導

雷妮在急診室等待12小時，檢查時發現肚內的孩子已無心跳。圖擷自每日郵報
雷妮在急診室等待12小時，檢查時發現肚內的孩子已無心跳。圖擷自每日郵報
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英國一位孕婦雷妮（Amy Rennie）月初突然下體出血，趕緊到急診室看診。沒想到當時醫院人滿為患，儘管雷妮持續出血，但醫院卻優先處理「酒醉及吸毒」的人，讓雷妮足足等了12小時，終於排到超音波檢查，卻被告知嬰兒已無心跳。

英國《每日郵報》報導，18歲的雷妮2日下體突然出血，緊急到位於普利茅斯（Plymouth）的德里福德醫院（Derriford Hospital）急診室檢查。沒想到當天急診室人滿為患，醫療人員優先處裡喝醉和吸毒的人，雷妮表示，當天經歷漫長的人不只她，「那天晚上很多人在抱怨。」

等待數小時後，雷妮的血依舊止不住，但院方卻告知他可能還要在等七小時。一直到3日的下午4點，才終於有為助產士為雷妮進行檢查。然而一切已經太遲，助產士告訴雷妮，孩子雖然還在但已沒有心跳，這讓雷妮傷心欲絕，流產的原因尚不清楚，但雷妮認為漫長的等待讓她失去原本可能救回來的孩子。

難過的雷妮目前專心照顧一歲的兒子，院方在得知雷妮的情形後發表一篇聲明說：「聽到雷妮的損失，我們感到非常遺憾，漫長的等待讓原本就很棘手的狀況變得更讓人沮喪。」醫院也增加3000萬英鎊（約新台幣11.6億元）的預算，幫助急診室每天應付300名患者。

孕婦英國

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