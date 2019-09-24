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就在南歐底下 科學家發現失落大陸

2019-09-24 21:54中央社 紐約24日綜合外電報導

一群古地理學家和板塊構造學家揭露，在南歐底下埋有獲命名為「大亞得里亞」的失落大陸，面積和格陵蘭相當。儘管絕大多數人不知它的存在，它涵蓋的區域卻包括熱門旅遊景點。

荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）教授范辛斯貝爾根（Douwe van Hinsbergen）指出：「每年有大量旅客在不知情的情況下造訪失落大陸大亞得里亞（Greater Adria）。」范辛斯貝爾根和團隊的研究成果本月刊登在「岡瓦納研究」（Gondwana Research）學術期刊。

根據研究，大亞得里亞約1億4000萬年前自北非分離，沉入南歐之下。科學家藉研究山脈的演化了解各大陸的演變過程。

范辛斯貝爾根表示：「我們研究的大部分山脈都源自超過2億年前自北非分離的單一大陸。這塊大陸唯一剩下的部分橫跨今天的義大利杜林（Turin）、亞得里亞海（Adriatic Sea）和義大利半島南端。」

由於地質學家稱這塊區域為亞得里亞（Adria），「曝光」的失落大陸就被命名為「大亞得里亞」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，大部分的大亞得里亞大陸位於水面以下，被淺海、珊瑚礁和沉積物覆蓋。當它被擠壓至南歐地層以下，由沉積物構成的岩塊就被「刮除」，成為今天阿爾卑斯山脈、亞平寧山脈（Apennines）、巴爾幹半島、希臘和土耳其

此外，參與研究的科學家也發現，大亞得里亞約在2億4000萬年前的三疊紀開始成為獨立大陸。

范辛斯貝爾根表示，透過地圖模擬，科學家得以再現大亞得里亞和其他一些較小的大陸塊，涵蓋範圍包括今天的部分羅馬尼亞、北土耳其或亞美尼亞。

范辛斯貝爾根指出：「失落大陸上層的數公里厚變形殘餘今天仍可見於山脈。至於這個整體厚度約100公里的大陸板塊的其他部分則陷入南歐之下的地函中。」

不過，大亞得里亞不是科學家首度發現的失落大陸。舉例而言，科學家2017年1月即宣布，在印度洋的模里西斯島國（Mauritius）底下發現岡瓦納超大陸的殘餘。

義大利土耳其板塊

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