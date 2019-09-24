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尼安德塔人化石解密 發現新遠古人種

2019-09-24 21:12台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

首次發現的「德拉索瓦人」基因組合像人類，但又與尼安德塔人和現代智人相去甚遠。（p...
首次發現的「德拉索瓦人」基因組合像人類，但又與尼安德塔人和現代智人相去甚遠。（photo by Wikimedia Commons）
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尼安德塔人其實不都是尼安德塔人？古代化石DNA排序揭示人類進化驚人的細節，一些被認為是尼安德塔人的骨頭，將這些7萬4千~8萬2年前的基因用新技術排列組合，首次發現了「德拉索瓦人」種。該基因組合顯然像人類，但又與尼安德塔人和解剖學定義的現代智人相去甚遠。

DNA對比精度達8成

根據《富比士》報導，曾經被認為屬於尼安德塔人的遺骸，究竟有多少曾被錯誤歸類？如果能夠確定德拉索瓦人與其他人種的生理差異，也許能夠更有效地識別其化石。

兩者僅就基因幾乎沒有明顯可識別的特徵。但一位研究者採用更具創造性的方法：他們尋找差異基因調控通過其間的區域來鑑別，並根據鑑定出的甲基化因子估算，對尼安德塔人、現代人類、德拉索瓦人和黑猩猩的特徵比較，在重新分辨尼安德塔人和現代智人的性狀中達到了82.8%的精度，對黑猩猩達到了90.5%。

德拉索瓦人有臉了

根據《科學雜誌》報導，許多人都可以想像尼安德塔人的臉：前額低、甲蟲眉毛、鼻子大；但直到現在即使是科學家，也只能猜測曾在亞洲繁榮發展的德拉索瓦人特徵。十多年來，這些尼安德塔人的近親僅有少數幾具化石能被鑑定DNA。

現在，一種新方法使德拉索瓦人「有了面子」。最近開發出一種從古代基因組中收集有關解剖結構線索的方法，使研究人員能夠拼湊出一個生活在7萬5千年前德拉索瓦女孩的粗糙輪廓：重建後的臉部明顯比現代人或尼安德塔人的臉寬，並且頜骨上的牙弓更長。

【更多精采內容，詳見

基因化石DNA

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