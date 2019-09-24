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日本「隼鳥2號」將進行最後任務 2020年底返回地球

2019-09-24 16:07中央社 東京24日綜合外電報導

日本探測機「隼鳥2號」將於10月3日進行最後一項任務，朝小行星「龍宮」投下小型探測機器人，藉以觀測龍宮重力。隼鳥2號預計年底前將離開龍宮，明年底回到地球。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，隼鳥2號日前成功二度登陸離地球約3億公里的小行星「龍宮」後，仍持續進行觀測。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天舉行記者會表示，隼鳥2號將在10月3日投下一具小型探測機器人。

這個八角柱體探測機器人是由東北大學及山形大學等共同研發，直徑約15公分、高度約14.5公分，重量約900公克。為了能在重力小的龍宮表面實驗移動方式，機器人搭載4種移動裝置及相機等設備。

根據原本計畫，這個探測機器人應該要在龍宮表面上跳躍移動，並利用搭載的相機進行拍攝，但沒想到探測機器人發生問題無法運作，所以變更原先計畫，改為投下探測機器人後，讓隼鳥2號拍攝機器人狀況來觀測龍宮重力。

這次投下機器人將是連串任務的最後一項，JAXA研究總主持人保田孝說，這是在探測機器人發生問題的情況下，盡可能進行最佳運用的方式，也將開始準備讓隼鳥2號返回地球。

目前為止隼鳥2號已成功投下日歐研發的3具小型機器人。隼鳥2號將於今年底前離開龍宮，預計明年底回到地球。

隼鳥2號2014年12月順利從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達龍宮周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80億4000萬元）。

隼鳥2號2月22日成功登陸龍宮，7月又成功二度登陸，JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時的痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。

太陽系解答砂石

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