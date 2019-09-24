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赴韓留學生半夜家門傳來密碼聲 收到警方陳述書讓她驚嚇落淚

2019-09-24 12:01聯合新聞網 綜合報導

警方早上前來敲房門，遞交陳述書給女學生，令她忍不住落淚。圖擷自Dcard
警方早上前來敲房門，遞交陳述書給女學生，令她忍不住落淚。圖擷自Dcard
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單身女子在國外住一定要小心，一位在南韓的台灣留學生日前在Dcard發文，21日半夜家門外突然傳出有人按電子鎖的聲音，這名女學生驚醒，因為這時間不會有人到她家來，令她感到十分害怕，早上趕緊請房東確認，幾個小時後警方前來給了她一張「陳述書」，讓瀕臨崩潰邊緣的她當場落淚。

Dcard這篇名為〈在韓國第一次報警〉的文，女學生表示21日半夜有人跑來按她家的密碼鎖，不斷聽到密碼錯誤的提示聲，讓她腦袋完全空白，不知如何反應。女學生拿起手機將聲音錄起，並傳訊息給住在其他城市的朋友。

訊息剛傳完又聽到密碼鎖的聲音，女學生表示這名可疑人士應該是跑到隔壁房間嘗試，結果嘗試後沒有結果又跑回來按她家的鎖，依舊沒有成功便離開了。女學生表示她當時才了解到事情的嚴重性，到了早上，立即請房東確認半夜按密碼鎖的人是誰。

女學生在房內聽到隔壁鄰居和建商工人提起此事，並說當時她看到的一名男人且不是年輕人。一小時候，警察出現並承諾會調查遞給她一張陳述書，當看到陳述書上面寫著「被害人」，忍耐已久的她終於忍不住掉淚。

女學生說這件事嚴重影響自己的心情，她將門窗關緊、內鎖拉上並重設密碼，在家等帶警方消息。根據報導，韓國近日發生多起有可疑人士進入公寓內，試圖闖進單身女性房間的案件，單身女性在家一定要將房門內內鎖鎖上，若遇到可疑人士試圖闖入，記得打112報警。

Dcard南韓

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