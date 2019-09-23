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#metoo運動被嗆 韓國男團認受霸凌

2019-09-23 18:40台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

在hashtag流行帶起一波#metoo浪潮後，全球各處掀起「我也是」跟風。（p...
在hashtag流行帶起一波#metoo浪潮後，全球各處掀起「我也是」跟風。（photo by Flickr）
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#metoo運動迎來一波反彈聲浪？在hashtag帶起一波#metoo流行後，全球各處掀起「我也是」浪潮，不斷揭發許多男性的性騷擾醜聞，包括知名男星比爾寇斯比及凱文史貝西。不過，一些莫須有指控的疑慮隨之而來，近期韓國男團《當當我們》疾呼，男性不該被惡意霸凌，且只有男人服兵役並不公平。

被女性主義迫害？

根據《CNN》報導，去年10月有1萬名韓國婦女集會，要求終止偷拍和性暴力，但在同一個街角有個數十人的男性團體，領導人文成浩高喊：「我們是一個致力於『合法』正義、反仇恨和真正性別平等的團體！」重男輕女的韓國女權主義問題日益凸顯，年輕男性對被忽視的不滿情緒日增，《當當我們》這個組織就是其中代表。

有位39歲企業主因被控襲臀而遭判處6個月監禁後，該案激起了人們的憤慨，因為除了「被害人」的指控外，沒有證據可以判處該男子有罪。當一些人抨擊法官時，29歲的文成浩發現另一個罪魁禍首：女性主義，於是他在去年成立《當當我們》團隊，並在國民議會上舉行小組討論，揭露他們認為該運動的危害。

兵役剝奪男性夢想

文成浩說：「女性主義不再是關於性別平等的，而是性別歧視，是暴力和仇恨。」20歲的商學院生朴男說：「我不支持#MeToo運動。」他反對當今年輕女性社會地位不利的觀點，「我同意40、50多歲的女性有做出犧牲，但不認為20、30多歲的女性受到歧視」

20多歲即將畢業的金男也是如此，他在酒吧裡與女性分開坐著，以避免被誤指控性騷擾，儘管他曾支持女權主義，但現在他認為這是一個旨在壓制男人的婦女至上運動。激怒朴和金的最主要的是強制徵兵政策，他們認為女性正從新制中受益，幫她們取代傳統由男性主導的行業；朴說，「20多歲時只有一個性別必須服役，這是不公平的。我們也想追求自己的夢想。」

美國的反女性主義

根據《華盛頓郵報》報導，美國歷史上也曾有反女性主義風潮，在前總統雷根1980年總統大選的3天後，斗大的標題登上了《紐約時報》：「女性主義者對選舉和對未來感到失望。」前民主黨總統候選人喬治·麥高文將共和黨浪潮歸咎於反女性主義者的情緒。

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韓國女權性騷擾性別歧視MeToo

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