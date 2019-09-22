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探宇宙暗物質 歐幾里得望遠鏡有譜

2019-09-22 19:55台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

歐洲太空總署設計用來探索宇宙暗能量的歐幾里得太空望遠鏡，近已順利通過太空環境測試。2011年開始的歐幾里得太空望遠鏡計畫，預計於2022年升空，將會負責觀察佔宇宙75%能量，人類卻完全不了解的暗能量。

紀錄宇宙成長過程

根據《歐幾里得集團》的介紹，歐幾里得太空望遠鏡計畫於2011年在歐洲太空總署的規劃下，交由歐幾里得集團負責望遠鏡的製造與後續觀測的資料蒐集。歐幾里得太空望遠鏡升空後，將負責觀測與瞭解暗能量、暗物質與重力的性質，為基本物理和宇宙學做出貢獻。

透過望遠鏡搭載的設備，科學家將得以透過暗物質的引力透鏡效應和星系的光譜紅移來紀錄宇宙的成長過程。為了完成這項預算高達8億歐元的計畫，泰雷茲阿萊尼亞宇航公司和空中巴士防務與航天公司將一起合作，共同打造望遠鏡的服務模組與酬載模組。

擬2022年升空

《英國廣播公司》指出，歐幾里得望遠鏡剛剛通過了結構與溫度模組（STM）測試，取得重大進展。團隊將STM放入一個巨大的真空室，並用太空中所會遭遇到的高溫和低溫進行測試，看看各零件湊合成一個望遠鏡後是否還能正常運作。

工程師在未來將對STM進行抗震與抗噪測試，來確保其能成功撐過運送過程。等到後續其他模組如飛行模組和透鏡模組全部製造和組裝完畢後，團隊將對整個望遠鏡再度進行一連串的環境模擬測試。若一切順利，歐幾里得望遠鏡將於2022年搭乘俄羅斯的聯盟號升空。

但目前歐洲太空總署更希望能用自己正在研發的亞利安-62火箭進行運輸任務，達到完全的太空自主。

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