澳洲突現隕石砸落 民眾以為外星人

2019-09-22 19:04 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



一塊足球般隕石砸向地表，幸無人畜傷亡！澳洲塔斯馬尼亞20日晚上的警方收到許多通報，紛紛表示有隕石撞擊地球。夜晚中駭人的光線及巨大聲響驚嚇到許多民眾，有人以為是外星人來了，更有人以為是「世界末日」到了。專家表示，這只是一顆罕見的流星墜落。

隕石撞地球？

根據《倡議報》報導，澳洲時間20日的晚上8點30分左右，塔斯馬尼亞有消息指出，許多人目擊了一顆隕石墜落於海岸邊，當晚有大量的電話湧入警方無線收發室，通報這駭人的景象。蘇曼警官說：「根據警方所掌握的證據，該物體為一顆隕石，且並無造成任何傷亡。」

住在塔斯馬尼亞州企鵝鎮上北方海邊的哈佐說：「它點亮了整座城鎮！」。「幾秒鐘之後有一聲超級大的聲響，民眾紛紛上街找尋它的蹤跡。」維多利亞州的卡扎克斯則說：「那真是太驚人了！我真的以為我們全都要死了。」

罕見近距離引恐慌

據《澳洲廣播公司》報導，目擊者坎波說，她在墨爾本的保護區附近看到這顆高速下墜的流星，表示：「我以為那只是一道有色的打雷。」有些目擊者則將它幻想為「外星人」來找惡名昭彰的美國「51區」了，因為此區保存了許多地球以外的生物證據。

據《維多利亞女皇博物館和天文館》天文學家喬治表示，這是一顆「火球」流星。他說：「我們認為這顆流星的體積至少跟一顆足球一樣大，或許還大上許多。」「我們確實是在討論一件大事，因為這並不常見。」這顆流星消失於視線時，只距地表20-30公里。

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