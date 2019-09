蝙蝠俠80周年全球 齊照蝙蝠燈

2019-09-22 14:54 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



今年是蝙蝠俠誕生80周年,世界各地都紛紛向他致敬。(Photo by parthYadav on Pexel under C.C. License) 分享 facebook 要怎樣呼喚蝙蝠俠?用蝙蝠探照燈就對了!今年是DC漫畫知名角色蝙蝠俠誕生80周年的紀念日,他與高譚市其他敵人的戰鬥故事流傳至今,依然不減精彩(尤其是跟小丑的宿命對決)。從倫敦、紐約到澳洲墨爾本,許多城市紛紛設置呼喚蝙蝠俠的「蝙蝠探照燈」照向天空,向他致敬。

根據《歐洲新聞網》報導,全世界各大城市紛紛將探照燈點起,粉絲們紛紛聚集在樓下,看著天上打出探照燈的蝙蝠標誌。《今日美國》也提到,DC漫畫公司近日也將舉辦活動慶祝。全球各大城市將會依序點燈,最後壓軸便是漫畫發生背景高譚市雛形的紐約。

由於蝙蝠俠總是晚上出任務,因此也有「黑暗騎士」的稱號。過去由名導克里斯多福‧諾蘭執導的《黑暗騎士三部曲》,便是最經典的蝙蝠俠電影系列,《ABC新聞網》提到,蝙蝠俠的勇敢、堅毅與正義讓他獲得跨世代廣大粉絲的支持。

電影除了刻劃蝙蝠俠一生的成長背景,對於其他壞人的角色也有深刻的著墨。例如2008年《黑暗騎士》中飾演小丑的希斯‧萊傑便是將小丑發揮到淋漓盡致的範例,並獲得第81屆奧斯卡金像獎的最佳男配角。不過萊傑本人隨後也因用藥過度而過世。

