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中國南極長城站開放旅遊申請 南極遊關注度上升近三成

2019-09-22 13:03香港01 記者朱加樟／報導

9月10日，中國自然資源部網站公布《赴南極長城站開展旅遊活動申請指南》，開放赴南...
9月10日，中國自然資源部網站公布《赴南極長城站開展旅遊活動申請指南》，開放赴南極長城站旅遊申請。 圖／路透社
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9月10日，中國自然資源部網站公布《赴南極長城站開展旅遊活動申請指南》，開放赴南極長城站旅遊申請。

內媒報道指，多個旅遊平台表示，公眾對南極旅行的諮詢明顯增長，但預訂情況與此前並無明顯變化；雖然長城站旅遊申請開放，但流程較複雜，因此各旅遊平台也尚未發布相關主題產品。

馬蜂窩旅遊網大數據顯示，在公布開放赴南極長城站旅遊申請的一周內，關注南極旅遊的熱度增長了28%。攜程網也表示，消息發布後，赴南極旅遊的諮詢明顯增加。不過多個旅遊平台表示，預訂並不是特別明顯增加。

內地各旅遊平台關於南極旅遊的項目一般在每年的11月至次年2月間，價格在5萬（人民幣，下同）至65萬元之間，旅行時長一般在10日以上35日以內，大多行程為20日左右。來自攜程網的預訂數據顯示，2018-2019年南極旅遊季赴南極旅遊人均消費達11萬元。

攜程郵輪南極負責人張友潔表示，以前的南極旅遊產品賣的價格大約在7萬到8萬，今年最低的才5萬多。正常情況下，南極船票每年的價格呈上升趨勢，但「近兩年隨著南極旅遊人數迅猛增長，尤其是中國人，不斷有新船建出來。而船公司越來越多了，競爭也大了，原本低端的船就更便宜了，但是好的船價格還是很貴」。

中國為南極旅遊第二大客源國

長城站位於南極洲西南部喬治王島上，於1985年2月落成，是中國在南極建立的第一個科學考察站。站區南北長2公里，東西寬1.26公里，佔地面積2.52平方公里，平均海拔高度10米。現有各種建築25座。

近年來，赴南極旅行的人數連年增長。根據國際南極旅遊組織行業協會（IAATO）數據，訪問南極的中國遊客，從2008年的不足100人，到2016年的近4千人，增長了近40倍。在2017-2018年南極旅遊季，中國遊客人數超過8千人，佔比達16%，僅次於美國，成為南極旅遊第二大客源國。

延伸閱讀：

【船票9萬元】國產南極探險郵輪下月首航　長城站開放旅遊申請

【國慶70周年】料8億人次外遊佔6成　《說好不哭》帶挈日本登榜首

文章授權轉載自《香港01》

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