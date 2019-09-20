全家到度假勝地慶祝生日 歹徒入侵砍殺妻子一屍兩命

2019-09-20 16:38 聯合新聞網 綜合報導



這對夫妻去南非自然保護區慶祝生日，妻子和肚中3個月小孩卻遭歹徒闖進屋內刺死。圖擷自 dailynews 分享 facebook

南非近期發生一起驚悚殺人案，一名男子帶著自己懷孕3個月的妻子和1歲多的兒子到南非的赫露勒卡（Hluleka）自然保護區度假，慶祝妻子的31歲生日，但就在生日隔天的深夜2名陌生男子突然出現在床邊，並拿刀刺殺這對夫妻，丈夫遭刺後驚醒，但妻子已倒臥在血泊中，丈夫只好奮力驅趕歹徒並保護自己的兒子，事後夫妻和小孩都被直升機送往醫院，但妻子與肚中小孩皆不治身亡。

根據英國《每日郵報》報導，這對夫妻來自南非的安德堡，33歲的丈夫馬修（Matthew）帶著自己懷孕3個月的妻子凱倫（Karen Turner）和1歲多的兒子海登（Hayden）前往自然保護區度假，並慶祝凱倫的31歲生日，他們住在一處可以俯瞰海攤的小木屋中，但在生日隔天深夜時有2名男子突然闖入，並拿刀攻擊在睡覺的馬修和凱倫，馬修因刺傷而驚醒，但發現妻子已倒臥不起，於是他奮力對抗2位歹徒並保護海登。

當時與馬修一起度假的友人夫妻被海登的尖叫聲和吵架聲驚醒，他們立刻前往馬修的住屋，馬修滿身是血的向他們求救，事後馬修一家人被直升機空運至醫院治療，但凱倫和她肚中的小孩皆已死亡。凱倫的哥哥表示「當時妹妹房間的窗戶是鎖上的，但陽台門卻被打開了，現場沒有東西被偷走，而她們的手機就在床邊」。

對此，警方正在調查整起案件，而東開普公園（Eastern Cape Parks）和旅遊局執行長武亞尼（Vuyani Dayimani）表示「我們對發生的事感到相當震驚，作為管理保護區的機構，客人的安全是我們的首要任務。」