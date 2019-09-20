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抗議氣候變遷 全球數百萬人示威、美低調以對

2019-09-20 13:08世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

全球20日示威抗議氣候變遷。 法新社
全球20日示威抗議氣候變遷。 法新社
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聯合國舉行氣候行動峰會(Climate Action Summit)前夕，全球各地20日可望出現歷來最大規模的氣候變遷抗議運動，預料數以百萬計民眾將走上街頭，要求政府更積極對抗這種危機；不過，由於川普總統不贊同氣候暖化的論點，同時也退出巴黎氣候協定，因此至今低調。

從俄國到南非、土耳其和印度，117個國家將舉行超過2500場抗議活動，紐約更是盛況可期；聯合國21日將在紐約展開三天峰會，召集世界領袖討論加快氣候行動。

誓言退出巴黎協議 美國可能無發言權

聯合國官員說，在22日的峰會只有提出富有意義保證的國家，才能獲得三分鐘發言時間；大約60個國家可能做這種保證，而一些最受注目的國家可能被排除在外，包括誓言明年退出巴黎協議的美國。

聯合國祕書長古特雷斯把對抗氣候變遷稱為「人類生死存亡之戰」，而這次峰會將考驗他過去一年的奔走努力是否有用，並顯示2015年簽訂巴黎氣候協定的各國領袖有沒有決心減少碳排放，以避免氣候變遷引發最嚴重災禍。

古特雷斯要求與會各國保證採取具體行動，像是到2050年達到零排碳、減少補助化石燃料，以及停止興建燃燒煤炭的火力發電廠。

聯合國前祕書長潘基文說，古特雷斯採取強硬立場，以促使各國做富有雄心的保證，因為明年將舉行重要的國際氣候峰會，要求各國做比五年前在巴黎更進一步的減碳保證。

年輕人將在聯合國這次高層會議扮演關鍵角色，包括21日的青年峰會。世界各地成千上萬年輕人20日也將示威抗議，而許多父母、勞工、工會、企業和組織將加入這項全球抗議運動，向政治領袖加強施壓，促使他們更積極對抗氣候變遷危機。

16歲環保鬥士帶頭 群眾將癱瘓華府

紐約的抗議活動將由16歲的瑞典環保鬥士桑柏格(Greta Thunberg)帶頭，而紐約市公立學校特別准許學生參加。示威群眾更準備癱瘓華府，抗議川普政府毫無作為。

號稱在全球擁有兩億會員的國際工會聯合會，以及世界各地許多工會都聲援這項活動，谷歌、亞馬遜、臉書和微軟等科技巨擘也不會缺席。

為凸顯亞馬遜熱帶雨林火災的嚴重性，及為響應桑伯格的號召，社群媒體上發起「全球為氣候罷工 」(global climate strike)行動，布魯塞爾也傳出學生組織表示將罷課上街，以和平示威呼籲政府採取實際行動對抗氣候變遷。

全球20日示威抗議氣候變遷。 法新社
全球20日示威抗議氣候變遷。 法新社
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巴黎氣候協定聯合國氣候變遷

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