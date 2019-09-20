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不要竊取子女未來… 搶救地球 氣候變遷專家這樣做

2019-09-20 13:06世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

加州氣候學家卡穆斯2012年以後就未曾再搭過飛機，因為他覺得那是在「竊取」子女的...
加州氣候學家卡穆斯2012年以後就未曾再搭過飛機，因為他覺得那是在「竊取」子女的未來。 路透社
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加州氣候學家卡穆斯2012年以後就未曾再搭過飛機，因為他覺得那是在「竊取」子女的未來。

川普總統毫不掩飾對氣候變遷論調的不屑，可是一些美國老百姓仍積極減少自己的碳足跡，希望以身作則促使更多人跟進。

他，已經7年不搭飛機

卡穆斯2009年在做博士後研究時，對氣候變遷日益感到不安；他在臉書貼文，有機會就慷慨陳詞，卻毫無效用，最後領悟他必須身體力行。

他檢討自己的各種生活層面，意外發現與搭機相比，用電製造的碳廢氣微不足道，因此他盡可能減少搭飛機；他也愛上素食，覺得身心更健康。

他，搜尋垃圾箱找食物

馬沙拉尼的環保做法更極端；他是美國和平協會顧問和兩所大學的兼職教授，不過大部分時間當志工。

他兩年前離開華府郊區的公共社區，輪流到朋友家裡借宿，出入全靠腳踏車，連嚴冬都不例外；他避免買新的東西，只用人家不要的舊貨，包括手機和手提電腦。

他的食物大部分來自搜尋垃圾箱，或是參加會議時的自助餐剩下的東西；他通常吃素，從不買動物產品，可是碰到只有肉食也不排斥。

馬沙拉尼承認大多數人無法想像這樣過日子，而且只有在「消費過度社會」他才活得下；不過，如果不是社會消費過度，也不會造成環境問題。

她，住家安裝太陽能板

伊麗莎白‧賀根的生活方式比較傳統，只是盡可能追求零碳生活；她是努力減少塑膠垃圾對海洋生物的影響的顧問，剛剛為住所安裝太陽能板，估計足供家裡八成能源需求，其餘使用電費較貴的風能發電。

他們夫妻的工作都需要經常搭機，不過她向使用可回收玻璃瓶的當地農場購買乳製品。

美國不乏這類環保革命份子，可是沒有政府帶頭從上到下推動系統性改變，這些個人的努力究竟有什麼用？

卡穆斯說，要避免大氣暖化造成災難，需要「快速的文化轉型」，以及人民自動自發的協助。

他說，大家都在醒覺，因為這一、兩年草根出現巨大的改變，而要協助這種運動的一個方法，就是把自己採取的做法告訴別人，用行動證明這確實是很迫切的問題。

氣候變遷暖化

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