搶救鳥類！保護棲地、潔淨水源...我們還有時間扭轉大局

2019-09-20 13:12 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



想要幫助鳥類，必須通過更好的公共土地管理，有利於草原和森林鳥類的土地管理政策，自然有利於相關鳥類在大自然中的復原。 路透社 分享 facebook 面對50年來鳥類消失30億隻的震撼研究結果，美國鳥類保育協會(American Bird Conservancy)主席帕爾(Michael Parr)指出，「這真的是一大危機，但仍有時間扭轉大局」。

他呼籲保護鳥類棲地，做出有助鳥類的公共土地管理決策，以公有資金支持和影響私人土地使用。同時禁止使用類尼古丁(neonicotinoids)殺蟲劑。

帕爾表示，最新研究顯示北美鳥類數量大規模持續下降，就連專家以前認為可以適應人類改造的景觀的鳥種，也在大幅減少中；受災最嚴重的鳥群中，有吃蟲子的燕子，草原鳥類如草甸(meadowlarks) 和薩凡納麻雀(Savannah sparrows)以及遷距離最長的蔚藍鶯(cerulean warblers)和木頭畫眉(wood thrushes) 。

帕爾表示，鳥類的消失代表著生態完整性的喪失，隨著氣候變化，我們所知道的自然已經開始消亡。

他說，改革需要行動；「我們應該加強有關鳥類遷徙、潔淨水源、瀕危物種等立法，努力減輕和適應氣候影響，更要保持棲息地。」

帕爾指出，這些鳥類減少的最大原因是高質量棲息地的喪失和退化；美國公共土地的使用是出自集體決策，因此必須在剝削與採掘用途和自然與娛樂用途之間，做出決定。

想要幫助鳥類，必須通過更好的公共土地管理，有利於草原和森林鳥類的土地管理政策，自然有利於相關鳥類在大自然中的復原。

帕爾也建議，私人土地可以因為獲得公共支持而受益，「資助農業法案」保護計畫對於支持私人土地管理，就產生了巨大影響；很受歡迎的野生動物土地計畫(Working Lands for Wildlife initiative)即是其一。

此外，若要保護遷徙鳥類，靠的是邊界以南的棲息地；「新熱帶候鳥保護法」資助了數百項改善候鳥越冬棲地計劃，但需要大量增加資金。

帕爾並強調，過去會讓鳥類中毒的殺蟲劑如DDT等，現在已被禁止或逐步淘汰，但新一代殺蟲劑類尼古丁(neonicotinoids)將所有有害和無害的昆蟲都殺掉，鳥類也會因此大幅減少，「現在是時候禁止類尼古丁殺蟲劑的時候了。」

至於個人也可以為鳥類保育做出貢獻；帕爾建議，將貓留在室內，在玻璃窗上添加貼花或其他鳥類威懾物以免牠們誤撞，不在庭院裡使用有害農藥、種植本土植物鼓勵益蟲和其他生物重新回來等。