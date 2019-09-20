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美國華府暗夜驚傳槍擊案！至少6人中槍 兩人傷勢嚴重

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

韓劇《信號》姦殺犯隔33年被揪出 獄中吹冷暖氣評「模範囚犯」

2019-09-20 10:33聯合新聞網 綜合報導

1988年南韓發布的華城連環殺人案兇手模擬圖。圖擷自朝鮮報導
1988年南韓發布的華城連環殺人案兇手模擬圖。圖擷自朝鮮報導
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南韓華城連環殺人案過去33年來始終找不到嫌犯，如今警方透過DNA檢驗發現其中3起案件的嫌犯DNA，該名嫌疑犯目前因為姦殺妻子妹妹而正在獄中服刑，他的獄友指出嫌犯住在有冰箱、空調、暖氣的牢房中，且過去24年來他在獄中表現良好，因此被評為獄中的「模範囚犯」，但他在獄中癡迷於收集女性照片和雜誌，對此，嫌犯在警方初步審訊時否認所有罪刑，但警方表示將會持續分析案件檔案，持續調查。

華城連環殺人案過去曾被翻拍成電影《殺人回憶》（살인의 추억），火紅韓劇《信號》（시그널）、《隧道》（터널），這是一起發生於1986至1991年的連環殺人案，總共有10名女子受害，且只有1人倖存，其中受害者年齡分布小至13歲大至71歲，兇手皆趁著女子返家時行兇，且犯案手段殘忍，受害者皆是被強暴性侵後殺害，兇手會利用手邊物品塞入受害者下體，包括：餐具、桃子、原子筆、襪子等異物，之後用衣物勒斃受害者，雖然整起案件在當時引起轟動，警方也蒐集到相關物證，但因缺乏鑑識技術而一無所獲，該案件也在2006年達到法律追訴期。

如今案件卻有重大發現，昨日南韓警方召開記者會，表示查獲吻合當時物證上DNA的嫌犯，並將組成57人小組進行調查工作，根據「朝鮮報導」和「釜山新聞」報導，警方發現連環殺人案的第5、7、9起案件物證DNA與一名獄中56歲嫌犯李春在（이춘재）符合，且吻合率高達99.999％，警方表示李男在DNA檢測後有接受一次調查，但他全面否認一切指控，但警方仍會繼續搜查，京畿道南部地方警察廳第二部長潘岐洙說「DNA只是偵查中的一個線索，因偵查仍在進行中」

根據「釜山新聞」報導，李男在1995年因姦殺妻子妹妹而被判無期徒刑，他的獄友表示李男的牢房中有一台冰箱，甚至有冷暖器設備，在獄中24年來表現良好，被評為模範囚犯，也是監獄領袖，積極參與宗教活動，也會分食物給獄友們，有很強的親和力，釜山監獄甚至表示「李先生是一名優秀的頭等囚犯，與囚犯關係良好，他是模範囚犯的代表性例子」，但李男獄友也表示他癡迷於收集女性的照片和雜誌，他說：「李先生把女性照片存放在儲物櫃裡是囚犯公開的秘密」

DNA殺人南韓性侵監獄

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