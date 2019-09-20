親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國華府暗夜驚傳槍擊案！至少6人中槍 兩人傷勢嚴重

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

母在1歲女兒牙齦塗毒致死 開庭對記者大比中指

2019-09-20 11:41聯合新聞網 綜合報導

美國一名33歲母親被控訴塗抹海洛因在1歲女兒牙齦，將其至死。圖擷自Mail On...
美國一名33歲母親被控訴塗抹海洛因在1歲女兒牙齦，將其至死。圖擷自Mail Online
分享

美國緬因州一位33歲母親內利根（Kimberly Nelligan）被指控殺死自己1歲女兒，她在女兒Jordy的牙齦上塗抹毒品，試圖讓她入睡，並在兩個月內餵食女兒各種藥物高達15次，在調查後發現女兒死因為急性芬太尼中毒，但她聲稱並沒有要傷害女兒。內利根開庭時，更在法庭上對記者比中指並咒罵他們。

根據《Mail Online》報導，內利根被指控在2018年10月19日女兒過世前兩個月，至少15次將藥物給女兒服用，據了解，她把藥物塗抹在女兒牙齦上，讓她入睡。16日下午警方以兒童傷害以及藏有毒品的罪名將她逮捕，但18日開庭時，內利根對於這些指控並不認罪。

法院的文件詳細指出，內利根的女兒死於急性芬太尼中毒，芬太尼為一種高效合成藥物，少量就可以引起嚴重或致命的毒性，通常被拿來治療嚴重的疼痛，效力約為嗎啡的100倍。內利根也承認在她女兒去世前的兩個星期，每周都在吸食這種藥物，但她聲稱，從未打算過傷害自己的孩子。

內利根最高可能因將兒童瀕臨危險，被判長達1年的監禁和最高2000美元（約台幣6萬元）的罰款，目前她被判處180天的監禁和1000美元（約台幣3萬元）的罰款。地方檢察官林奇（Marianne Lynch）表示，如果掌握其他證據讓事情有所變動，未來可能會對母親提出進一步的指控。

毒品

相關新聞

韓劇《信號》姦殺犯隔33年被揪出 獄中吹冷暖氣評「模範囚犯」

2019-09-20 10:33

生魚片與暴力團：日本非法「密漁」的暗黑餐桌

2019-09-20 08:30

50歲逆齡阿嬤身材火辣超時尚！ IG吸引55萬粉絲

2019-09-19 19:19

不放手的殺人回憶：33年懸案，南韓鎖定華城連續殺人主嫌

2019-09-19 17:16

母擊退癌症為兒慶生圓夢 扮演《天外奇蹟》角色拍寫真

2019-09-19 16:59

影／最囂張地鼠！偷菜園還光明正大吃給你看

2019-09-19 15:45

怕樹大招風？英國女王禁止任何人與她談哈利夫婦

2019-09-19 15:34

懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31

瑞典環保少女呼籲美國會議員 聽科學家的話

2019-09-19 11:53

泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24

天花病毒存放地爆炸！ 專家一個原因讓你「免驚」

2019-09-19 10:00

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-19 08:23

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

梗圖「握拳寶寶」主角已長大 揭12年前拍照真相

2019-09-19 17:01

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

毒販夫妻疑殺女藏屍5年 鐵鍋煮屍傳惡臭才曝光

2019-09-19 17:22

美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04

50歲逆齡阿嬤身材火辣超時尚！ IG吸引55萬粉絲

2019-09-19 19:19

懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31

南韓「華城連環殺人案」33年後有重大突破

2019-09-19 12:20

比利時F-16戰機墜毀法國 飛行員脫困卻卡在高壓電線

2019-09-19 22:01

影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48

被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

2019-09-20 10:00

影／最囂張地鼠！偷菜園還光明正大吃給你看

2019-09-19 15:45

驚呆！人在家中坐 山獅開門闖進來

2019-09-19 14:21

遭控非法運送彈藥 美國聯邦快遞機師在中國被捕

2019-09-20 08:24

「芒果乾大王」以色列吃癟 明年看「這個國家 」

2019-09-19 17:33

南華早報：川普欽佩的智囊說 總統可將關稅加到100%

2019-09-20 07:34

臉書員工從加州總部4樓跳樓身亡 發言人證實

2019-09-20 09:36

怕樹大招風？英國女王禁止任何人與她談哈利夫婦

2019-09-19 15:34

川普放話：中國研判我會贏得很輕鬆 美中貿談大選前達協議

2019-09-19 13:11

選前被爆黑料 加總理杜魯多：29歲時不懂事！

2019-09-19 12:37

31歲美國男子買不起自住房 卻擁6棟出租屋

2019-09-19 14:08

以色列總理大選失利 川普: 沒聯絡

2019-09-19 23:05

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

美國三哩島核電廠今天停止發電 數十年才能完全除役

2019-09-20 09:10

美吹哨者史諾登盼獲庇護 法國再度拒絕

2019-09-19 22:00

韓劇《信號》姦殺犯隔33年被揪出 獄中吹冷暖氣評「模範囚犯」

2019-09-20 10:33

美潛艦軍官上岸販毒當副業 面臨軍法審判

2019-09-19 22:44

英國正式向歐盟提交 北愛邊界的替代方案

2019-09-19 19:43

川普向外國領袖亂開承諾 美情報圈吹哨者揭弊

2019-09-19 14:23

美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47

加州討經費解決遊民問題 川普一口回絕

2019-09-19 15:27

亞馬遜宣布採購10萬輛電動車 目標2040年達成碳中和

2019-09-20 08:30

神學士又作案 自殺炸彈卡車攻擊醫院20死

2019-09-19 20:37

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

美媒：攻擊沙烏地 伊朗宗教最高領袖批准

2019-09-19 17:51

沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46

超級好運！他2次戰勝癌症 又中460萬樂透

2019-09-19 13:52

美中重啟貿易協商 羅斯：不是只有多買黃豆那麼簡單

2019-09-20 07:44

股神愛將要創迷你波克夏

2019-09-20 01:47

母擊退癌症為兒慶生圓夢 扮演《天外奇蹟》角色拍寫真

2019-09-19 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top