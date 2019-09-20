母在1歲女兒牙齦塗毒致死 開庭對記者大比中指

2019-09-20 11:41 聯合新聞網 綜合報導



美國一名33歲母親被控訴塗抹海洛因在1歲女兒牙齦，將其至死。圖擷自 Mail Online 分享 facebook

美國緬因州一位33歲母親內利根（Kimberly Nelligan）被指控殺死自己1歲女兒，她在女兒Jordy的牙齦上塗抹毒品，試圖讓她入睡，並在兩個月內餵食女兒各種藥物高達15次，在調查後發現女兒死因為急性芬太尼中毒，但她聲稱並沒有要傷害女兒。內利根開庭時，更在法庭上對記者比中指並咒罵他們。

根據《Mail Online》報導，內利根被指控在2018年10月19日女兒過世前兩個月，至少15次將藥物給女兒服用，據了解，她把藥物塗抹在女兒牙齦上，讓她入睡。16日下午警方以兒童傷害以及藏有毒品的罪名將她逮捕，但18日開庭時，內利根對於這些指控並不認罪。

法院的文件詳細指出，內利根的女兒死於急性芬太尼中毒，芬太尼為一種高效合成藥物，少量就可以引起嚴重或致命的毒性，通常被拿來治療嚴重的疼痛，效力約為嗎啡的100倍。內利根也承認在她女兒去世前的兩個星期，每周都在吸食這種藥物，但她聲稱，從未打算過傷害自己的孩子。

內利根最高可能因將兒童瀕臨危險，被判長達1年的監禁和最高2000美元（約台幣6萬元）的罰款，目前她被判處180天的監禁和1000美元（約台幣3萬元）的罰款。地方檢察官林奇（Marianne Lynch）表示，如果掌握其他證據讓事情有所變動，未來可能會對母親提出進一步的指控。