歡迎來到塑膠時代！未來歷史定義下的荒謬悲歌

2019-09-20 15:57 聯合新聞網 文章提供／遠見



在越南河內展出的「塑膠星球」，用意在提醒人們慎用塑膠製品，才能減少對地球的傷害。 （歐新社） 分享 facebook 在人們歷史上的史前時代分年法中，後世大多依賴著丹麥（Denmark）考古學家克里斯蒂安（Christian Thomsen）所制定的「三代法」，即根據人類對工具的使用程度，將紀年分三個時期，分別稱為「石器時代」「青銅時代」和「鐵器時代」。

這樣的分年法，除了讓該年代最主要的生活方式有著完美記述，研究團隊也能從中挖掘出人類文明發展，更在考古出土的器物探究上剖析文化──然而，科學家們近期發現，塑膠汙染物已經沉積在化石紀錄中，嚴重程度自1945年來有著顯著成長。

《TheGuardian》更以斗大的標題強調：「歡迎來到塑膠時代！」（welcome to the plastic age）。

在歷史上，人們以使用的器物來做為年代的分野，好比說早年的石器、青銅和鐵器，絕大多數都是從出土的器物上，搭配地質年代檢測和分析來定義。而如今，隨著塑膠不斷在自然環境中沉積，未來的歷史也許會將我們生活的年代命名為「塑膠時代」。

自二戰後，塑膠開始在全世界普及以來，它在各地民眾的生活中有著不可或缺的重要地位，不論是家庭用品、生活用品、飲食用品或工業用品，幾乎你觸目所及無一不與塑料相關，它便宜、耐用、便利性高，但也正是因為它太「萬用」，使其不能在環境中自然分解，成了地球負擔最大的侵害。

科學家們所主導的這項研究，是人們對地質沉積物中關於塑膠汙染的第一次詳盡分析，專家調查了加州沿海地區、海平面下的地層年代，最早可追溯到1834年。結果發現，從20世紀中期以後，地質中的塑膠呈現誇張的指數飆升。

專家發現，在這些塑膠中，成分組成絕大多數為來自衣服上所使用的合成纖維，這證明了人類在洗衣服的時候，塑膠微粒都隨著汙水流入海洋。

主導這項研究計畫的加州大學研究所教授珍妮佛布蘭登（Jennifer Brandon）說，「我們對塑膠了熱愛成了化石紀錄中無法抹滅的一筆，更不用說這對生活在海中的生物如珊瑚、魚、貝類、海龜有多麼不好，而塑膠實際被化石紀錄的問題，確實應該正視。」

她還強調，「在從前，大家在歷史課本上學到了石器時代、青銅時代和鐵器時代，而未來的後人會不會稱我們現在生活的時代為塑膠年代？」以如此不環保的方式在歷史上留名不僅荒謬，還是種可怕的難堪。

因為研究團隊證實，自1940年代以來，土壤沉積物中的塑膠數量大約每15年就增加一倍；而最近的一次全盤分析是在2010年，每年每1平方公尺的海床就會增加40粒塑膠汙染物，現在勢必更嚴重。

而這當中，2／3的顆粒是塑膠纖維、1／5是其它塑膠微粒、1／10為塑膠薄膜，珍妮佛布蘭登說，「這是一個非常明確的證據，塑膠完全是人造的、不能分解的，我們可以清楚地發現在沉積紀錄中。」

研究中發現，光是單洗一次衣服，就可以釋放出70萬條肉眼看不出的塑膠纖維，「這些纖維沒有妥善處理，因為我們的汙水廠沒有辦法過濾如此微小的物質。」

而快時尚流行下，對衣服製造時的品質、材質、用料，也是造成如此影響的箇中主因。

人類也已經吃下了不少塑膠微粒

專家分析，塑膠微粒已經在自來水和瓶裝水、啤酒中被發現，但最常見到的案例還是在海洋生物的體內，顯見大海遭受的塑膠汙染有多麼嚴重；最近，更首次從人體的糞便樣本中發現了塑膠微粒，證明人們早已把塑膠吃下肚。

研究團隊是在26項研究中統計分析，這些項目觀察了魚類、貝類、糖、鹽、啤酒和水中塑膠微粒的數量，以及城市空氣中所飄散的塑膠微粒。

接著，便以一般人每日會攝取的膳食指標，計算人們在一年中會吃進多少這樣的塑膠微粒，結果發現成年人一年會吃掉5萬顆，兒童大約有4萬顆。

專家強調，不過，還有大多數食物和瓶裝飲料等食品、飲品都尚未經過測試，這代表實際上吃下的塑膠微粒，遠比研究來得還高。

「麵包、加工產品、肉類、乳製品和蔬菜，這些產品可能都會含有塑膠微粒。」畢竟在製造跟運輸的過程中，統統都有這些物質。

不過若從數據來分析，水源是非常好比較的一塊，研究發現，瓶裝水的塑膠微粒，比自來水多出了22倍，如果一整年都喝瓶裝水的人，會從中喝進13萬顆塑膠微粒，而只喝自來水的人為4000顆塑膠微粒。

科學家們坦言，縱使目前還不知道塑膠微粒對人體有什麼健康的影響，但長久累積肯定是種風險，不可不慎。

（作者／魯皓平 本文出自2019.09.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）