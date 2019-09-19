母擊退癌症為兒慶生圓夢 扮演《天外奇蹟》角色拍寫真

2019-09-19 16:59 香港01 記者謝茜嘉／報導



大批網民力讚Elijah與曾祖父母的表情非常可愛。圖取自／臉書_Rachel Perman Photography 分享 facebook

見證子女成長是不少家長感動的回憶之一，但往往有不同原因錯失這些幸福的時刻。美國就有位攝影師媽媽Rachel Perman於5年前誕下龍鳳胎，但醫生卻告知她患上癌症，正當她以為自已未能親身見證兒子長大至5歲，但幸運地在1年後卻成功擊退癌症。

近日Rachel決定找來曾祖父母與兒子扮演《天外奇蹟（Up）》的角色，一同拍攝寫真為兒子慶祝5歲生日，亦是為慶祝自己能生存至今見證孩子的成長。

兼職攝影師媽媽Rachel於5年前誕下龍鳳胎Elijah與Emilee，但醫生之後向她稱證實患上癌症。當時Rachel非常恐懼，以為自己未能見證一對孩子的成長，更甚與他們渡過每年的生日。幸運的是，Rachel經過一年的搏鬥，最終成功打敗癌細胞，直至現時亦未有再復發的跡象。

Rachel從未想過自己能活到今日，更可以慶祝今年Elijah與Emilee的5歲生日，於是分別為子女各自拍一輯生日寫真。她解釋兒子Elijah非常喜歡卡通電影《天外奇蹟（Up）》，於是想到叫90歲的曾祖父母一同與兒子cosplay，由兒子扮演Russel，而曾祖父母則扮演恩愛的夫妻Carl與Ellie。

整輯寫真亦予人溫暖而充滿愛的感覺，特別是Elijah與曾祖父牽手對望，以及曾祖母向丈夫臉上獻吻一刻，亦叫人動容。大批網民力讚Elijah與曾祖父母的表情非常可愛，又指寫真突顯了Rachel一家人珍貴而純真的親情。

至於女兒Emilee的寫真，Rachel找來一隻白馬當成獨角獸，身穿粉紅色裙的Emilee猶如森林中的小公主，予人非常夢幻的感覺。Rachel坦言從未想過能生存至今，更可以陪伴着一對子女成長，「這些寫真除了是慶祝他們生日，更是為我自己的最佳慶祝方式」。

近日Rachel決定找來曾祖父母與兒子扮演《天外奇蹟》的角色，一同拍攝寫真為兒子慶祝5歲生日，亦是為慶祝自己能生存至今見證孩子的成長。圖取自／臉書_Rachel Perman Photography 分享 facebook

兼職攝影師媽媽Rachel（圖右）於5年前誕下龍鳳胎Elijah與Emilee，但醫生之後向她稱證實患上癌症。圖取自／臉書_Rachel Perman Photography 分享 facebook

90歲的曾祖父母一同與兒子cosplay，由兒子扮演Russel，而曾祖父母則扮演恩愛的夫妻Carl與Ellie。圖取自／臉書_Rachel Perman Photography 分享 facebook

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