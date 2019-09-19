懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31 聯合新聞網 綜合報導



巴西這位30歲孕婦潔西卡（Jessica Guedes）在婚禮當天突然腦出血，醫生緊急剖腹將肚內6個月嬰兒取出。圖擷自 dailynews 分享 facebook

巴西一位30歲新娘在婚禮當天乘坐禮車時突然不適昏倒在車上，新郎緊急將她送醫，她因腦部出血須被迫切除子宮，醫生緊急將肚中6個月的嬰兒取出。之後嬰兒雖然平安無事，但新娘卻在手術後腦死身亡，檢驗報告顯示這位新娘罹患的是子癲前症，這種症狀出現在孕期，若孕婦未及時治療則會導致癲癇發作。

根據英國《每日郵報》報導，這位新娘名叫潔西卡（Jessica Guedes），她有6個月的身孕，15日當天她正乘著禮車準備前往位於巴西聖保羅的婚禮現場，途中她卻突然感到頭暈和頸部不適，剛開始她的家人以為只是因為婚前焦慮導致不舒服，但潔西卡不久後卻昏倒在車上。

潔西卡的未婚夫弗拉維奧（Lieutenant Flavio Gonçalvez）因禮車的延遲感到驚訝，直到潔西卡的堂哥通知他，他才緊急跑去找禮車，弗拉維奧說「我打開車門，她躺著跟我說話。我對她說寶貝我在這兒，她回答說一切都很好，但是她的脖子後面疼得厲害。那一刻，我成了一名救援人員，因為我在消防局工作了7年。」

弗拉維奧緊急幫潔西卡急救並打電話給自己的消防朋友，潔西卡被送往一家腹產醫院，醫生發現她患有子癲前症且出現腦出血中風的症狀，醫生不得不切除她的子宮，緊急動了破腹手術救出29周的嬰兒，卻也在手術後宣告潔西卡已腦死身亡，而小孩則是在新生兒重症監護病房住院，預估將住院2個月。

對於潔西卡的死亡，她的家人相當吃驚並說「傑西卡之前接受產前檢查時，並沒有發現高血壓且身體健康，有做活動身體的運動也吃得很好。」事實上潔西卡罹患的子癲前症是懷孕期間發生的疾病，特徵是高血壓和蛋白尿，同常發生在第三孕期，且會益發嚴重，若不及時治療將會導致癲癇發作。