泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24 聯合新聞網 綜合報導



泰國女模貝爾（Thitim Bell Noraphanpiphat ）17日早上被發現離奇陳屍在公寓大廳中。圖擷自 dailynews 分享 facebook

泰國曼谷近期發生一起離奇死亡案例，一位25歲女模被發現陳屍在公寓大廳中，監視器畫面顯示發現女子曾被一位男子拖入電梯中，且當時她全身癱軟，男子將她拖入電梯再放到大廳地板後就隨即離開。事後警方審訊了這位男子，他表示當天女子喝醉後有打給她的友人來接送，而他也確實有將女子帶到大廳，但他認為自己沒有做錯事。警方在審訊後將他釋放，並表示女子沒有外傷，也沒有發現任何嫌犯。

根據英國《每日郵報》報導，這位女模名叫貝爾（Thitim Bell Noraphanpiphat ），17日早上她被發現陳屍在曼谷一個公寓大樓的大廳中，警方調閱電梯監視器後發現貝爾曾被一位男子拖入電梯中，貝爾當時走路一拐一拐的，全身癱軟，而男子將她拖入電梯、放在大廳地板後便隨即離開。

警方事後審訊了該位男子，他向警方表示貝爾在工作場合喝醉，意識不清沒辦法說出家裡地址，因此被他帶回他家，不久後他也有打給貝爾朋友讓她可以被接回家。但在被警方釋放後這位男子卻承認在貝爾失去意識時，他曾將她帶到大廳，並說自己沒有做錯事，他說「我保證我不會逃跑，因為我是無辜的。我可能是個傻瓜，但我是個紳士。 ......貝爾如果妳正在聽的話，請理解我」

對此，曼谷吞武里府（Bukkhalo）警察局則表示女子身上沒有明顯外傷，並沒有發現任何嫌犯，且現在判斷任何嫌疑人還為時過早。而對於貝爾的死亡，許多粉絲也紛紛到她的Instagram社交網頁上留言致意，「皮爾貝爾，祝你在下一個世界幸福」、「被新聞震驚了」、「RIP一路好走」。