結婚脫衣熱舞和老公翻雲覆雨 公婆被她嚇到中途離席

2019-09-18 14:47 聯合新聞網 綜合報導



被俄羅斯總統普亭看著長大的索布恰克(Ksenia Sobchak)，37歲的她上週五(9月13日)梅開二度，與44歲製作人波哥摩洛夫(Konstantin Bogomolov)完婚。當晚在莫斯科博物館舉行奢華婚宴，但索布恰克在婚禮上大跳脫衣艷舞，當場讓公婆嚇到中途離席。

索布恰克(Ksenia Sobchak)為俄國名媛，現職為俄羅斯的真人秀節目製作人。曾與男優維多拉根(Maksim Vitorgan)有過一段維持6年的婚姻。兩人在去(2018)年離異，共同撫養3歲兒子Platon。索布恰克的父親阿納托利·亞歷山德洛維奇·蘇布查克，與俄國總統普亭是世交，索布可說是普亭從小看到大的孩子，雖索布父親於2011年曾選過總統直接與普亭爭位，但兩人並未此翻臉絕交。

根據英國《每日郵報》報導，索布恰克在婚宴的舞台上，原先以一件黑布包裹全身，先是做出少女祈禱之姿，隨後在舞台上由兩名舞者褪出黑布，改以黑色性感服裝上場。但接下來的動作可讓台下的公婆：擔任影評的尤里(Yuriy Bogomolov)和烏莉亞諾娃(Olga Ulyanova)，看得心驚膽顫，只見索布極盡挑逗，姿態誘人之外，連帶唱著：「衝著我來吧，進來我的夢吧，他們都濕了。」隨後丈夫摩洛夫加入表演，兩人在舞台上擁吻，更直接在道具床上「翻雲覆雨」。

對於媳婦的大膽演出，公婆則在驚嚇之餘，選擇中途離席。據傳這場婚禮的脫衣艷舞影片，已在網上被消失。