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世上最令人眷戀的15座機場！台灣也有一座名列其中

2019-09-18 15:23聯合新聞網 文章提供／遠見

機場，往往代表著重要的國家門面，是許多從異地踏入旅程的遊子，一種給予第一印象的信賴──有些機場華麗、高檔，更有些充滿在地的獨家特色，《businessinsider》便羅列了全球最令人眷戀的15座機場，許多設計都令人讚歎。

1、新加坡樟宜機場（Changi Airport, Singapore）

身為東南亞最重要的轉運樞紐，新加坡樟宜機場有著舉足輕重的旅客運量，機場內獨特的植物園和蝴蝶園，宣告了這座城市美輪美奐的浪漫，特別是世上最高的室內瀑布、儼然大型植物園的綠化造景、玻璃穹頂，每座航廈都有特別的景致，甚至還有游泳池可使用。

新加坡，樟宜機場。圖／ingimage
新加坡，樟宜機場。圖／ingimage
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2、荷蘭阿姆斯特丹，史基浦機場（Schiphol Airport, Amsterdam）

史基浦機場是荷蘭最大機場，也是荷蘭的門戶，旅客可以在機場內享受荷蘭的音樂、文學和藝術，機場內還提供了6DX的劇院，讓人可以在等待過程中享受電影，甚至具備有氧舒壓區，提供薰衣草精油和香氛幫助飛行前放鬆。

荷蘭阿姆斯特丹，史基浦機場。歐新社
荷蘭阿姆斯特丹，史基浦機場。歐新社
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3、美國拉斯維加斯，麥卡倫機場（McCarran Airport, Las Vegas）

身為知名的「賭城」，拉斯維加斯從機場開始就充滿了濃濃的博弈風情，官方在航廈內設置了超過1300台吃角子老虎機，讓遊客可以在此先小試身手；此外，機場內還有航空博物館，展示了美國南方的航空歷史。

美國拉斯維加斯，麥卡倫機場。 圖擷自LAS Airport 臉書
美國拉斯維加斯，麥卡倫機場。 圖擷自LAS Airport 臉書
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4、阿拉伯聯合大公國，杜拜機場（Dubai Airport, United Arab Emirates）

杜拜機場是世界上最大的免稅商品集中地，光是要在這邊逛街的時間，耗上個半天也完全不足。機場還提供了健身房、游泳池、按摩服務，是許多過境此地旅客最喜愛的享受。

5、美國舊金山，舊金山機場（San Francisco Airport, San Francisco）

舊金山國際機場是美國西岸重要的航空樞紐，也是舊金山灣區和北加州最大的機場和主要的國際門戶，機場內有航空博物館與圖書館，令旅客沉浸在文化氛圍當中。

6、日本東京，羽田機場（Haneda Airport, Tokyo）

羽田機場光是在航廈的布置上，就有滿滿的日本傳統老街風情，遊客能在此地買到各式小吃餐點、紀念品，或者大啖壽司、豬排、拉麵等，光是機場就讓人流連忘返。

7、德國，慕尼黑機場（Munich Airport, German）

以啤酒聞名全球的德國，在最大的慕尼黑機場也環繞著滿滿的酒香氣息，因為酒廠就直接進駐在機場內，提供各式酒類品嘗服務。夏天時，你還能在全世界最大的人造浪池中，測試自己的衝浪技巧。

8、美國德州，奧斯汀伯格斯特機場（Austin–Bergstrom Airport）

奧斯汀伯格斯特機場的最大特色，在於官方會定期舉辦各式音樂會，從爵士樂到搖滾樂等各種曲風的演出──你一定從沒想過在機場也能欣賞如此高品質的音樂饗宴。

9、希臘，雅典機場（Athens Airport, Greece）

以古希臘文化揚名全世界的雅典，擁有3000多年的歷史，此地的文學、哲學和藝術，以亮眼的影響改變後世的普世價值。因此在機場便設有博物館，展示了各種當年的古文物。

10、韓國首爾，仁川機場（Incheon Airport, Seoul）

仁川機場的最大特色在於它擁有兩座電影院、一座溜冰場、18洞的高爾夫球場和大大小小的花園，甚至還能在文化中心觀賞到現場音樂和舞蹈表演。

11、加拿大，溫哥華機場（Vancouver Airport, Vancouver）

溫哥華機場最有名的特色，在於它高達7萬5000公升的水族箱，5000多種海洋生物遨遊其中，已成了這座機場不能錯過的亮點。

12、台灣，桃園機場（Taoyuan Airport, Taipei）

外媒評價，桃園機場最引人入勝的地方，在於航廈有個非常宜人的機場圖書館，除了看實體書，也能借iPad閱讀，最貼心的是有中文與英文服務，幫助旅客在等待候機時打發時間；而不同登機門設置的獨特在地台灣特色，也是讓人驚豔的地方。

桃園機場。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
桃園機場。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
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13、英國倫敦，希思羅機場（Heathrow Airport, London）

希思羅機場是英國的主要機場，也是歐洲最繁忙的機場之一，機場提供各式貼心的服務，包含超大的免稅店和英國當代藝術家的畫廊。

14、香港，香港機場（Hong Kong Airport, Hong Kong）

香港機場有個提供給孩子遊玩的「夢想成真樂園」，提供各式職場的體驗和遊戲，當中角色涵蓋10多個不同的模擬行業，包括航空、航天、物流、旅遊、廣播及新聞、政府部門、醫療及演藝等，是家庭旅遊時的好夥伴。

15、瑞士，蘇黎世機場（Zurich Airport, Switzerland）

蘇黎世機場提供了自行車、直排輪的租用體驗，使旅客可以在漫長的等待中，自由的探索機場外的區域。

（作者／魯皓平 本文出自2019.09.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

桃園機場舊金山荷蘭香港英國希臘拉斯維加斯杜拜樟宜機場新加坡

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