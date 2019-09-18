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媽誤按上百張憤怒貼圖 女兒陷憂鬱隔日陳屍家中

2019-09-18 13:56聯合新聞網 綜合報導

莎賓娜與母親安琪拉的合影。圖擷自鏡報
莎賓娜與母親安琪拉的合影。圖擷自鏡報
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聊天時使用表情符號可以增加樂趣，但傳錯除了會讓場面變尷尬外，還有可能造成無法挽回的錯誤。英國一位媽媽安琪拉（Angela Miah）今年2月時不小心誤傳上百張「憤怒」表情貼圖給女兒莎賓娜（Shabina Miah），結果兩人大吵一架。沒想到安琪拉自此連絡不上莎賓娜，隔日到女兒家時才發現她已經身亡了。

英國《鏡報》17日報導，安琪拉在聽證會上表時，在莎賓娜過世的前一晚，安琪拉收到她去馬戲團的一段影片。安琪拉本想對這則影片按讚，但卻按錯按成憤怒貼圖，她想要刪除手機卻遲遲沒有反應，下一秒出現了一連串的憤怒貼圖，讓莎賓娜誤會。

母女倆也因大吵一架，急便安琪拉親自到莎賓娜家中解釋，兩人依舊不歡而散。隔天安琪拉心裡掛念此事，想盡辦法要連繫上莎賓娜，但卻始終找不到人。安琪拉著急得到女兒家卻發現已斷氣，無法阻止悲劇發生。撿驗報告指出，莎賓娜在死前服用了古柯鹼，死因是鬱血性心臟衰竭。

安琪拉表示，在莎賓娜過世前一周，她的精神狀態一直很不好，疑似是因為與未婚夫盧克（Luke Tomlinson）分手，導致莎賓娜本來就有的焦慮症變嚴重。盧克表示，她最後一次看到莎賓娜時，她正在床上哭，「她看起來很低落、迷惘。」

英國Emoji貼圖

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