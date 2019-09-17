南極臭氧層破洞 科學家：有縮小情形

2019-09-17 17:41 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



臭氧可以阻擋有害的陽光直射地球。今年觀測到的臭氧破洞是30年來最小。(Photo by mario on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 南極上空臭氧層的破洞是30年來最小！歐洲科學家觀測發現，今年臭氧層破洞範圍，可望創下過去30年來觀測最小的一次。不過，科學家尚未查出背後原因。

破洞範圍減緩

據《BBC》報導，歐盟哥白尼大氣監測服務觀察發現，今年臭氧層破洞並未如過去一樣擴大，目前範圍比過去9月中期所觀測的大小縮小了一半。該機構專家也預測，近日內臭氧層破洞將趨穩定。

科學家觀測發現，上週臭氧薄化面積約500萬平方公里，相較去年同期的2,000萬平方公里以上，與2017年的1,000萬平方公里，都縮小不少。對此，科學家艾吉連指出，今年為止破洞範圍不大確實鼓舞人心，但仍要找出縮小的原因。

臭氧異常是動態事件

臭氧的部位在地球上方20~30公里處的平流層，會持續生成與破壞，在沒有污染的大氣層中，其生成與分解的週期處於平衡狀態，但因為人類活動所產生的含氯與溴的化學物質，會破壞該週期以致臭氧消失。

據《英國太陽報》報導，各國政府在1987年簽署《蒙特婁議定書》，就是希望透過禁用有害化學物質修復臭氧層。一般臭氧薄化會從每年南極冬季後開始，今年臭氧消失的時間雖然比往年更早，但由於平流層突然暖化，讓過程速度減緩。

對此，艾吉連卻認為與氣候變遷沒有關聯。他表示，「這不全然是因為《蒙特婁議定書》中規定要減少大氣層中的氯與溴造成，因為這些物質還在那裡。這次過程比較是像一種動態事件。」

變化是好是壞？

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，南極上空的臭氧破洞會在8月開始出現，並在10月達到最大，破洞一般會在12月消失。科學家伊妮絲指出，「觀察臭氧破洞每年都有很多變化，例如在2017年時很小，但2018年則變得更深且更久，但今年發展非常不尋常，上一次不尋常是在2002年，當時臭氧破洞分成兩個截然不同的部分。」

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