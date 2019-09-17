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美國送約旦嗅彈犬 照顧差病死率高

2019-09-17 17:35台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

由於治療不善和疏忽，從美國送往其中東盟友約旦的嗅彈犬正在生病或死亡。（photo...
由於治療不善和疏忽，從美國送往其中東盟友約旦的嗅彈犬正在生病或死亡。（photo by DoN CIO – Navy.mil）
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美國送往約旦的炸彈嗅探犬（以下簡稱嗅彈犬），由於照顧不善、多有生病或死亡情形。這些根據《反恐援助計劃》送出的受過訓練的犬隻，可在機場等重要場所嗅出危險物，例如恐怖攻擊常見的炸彈等。但約旦提供的飼養衛生條件太差，讓嗅彈犬生病、憂鬱、失去工作機能，使得原有的反恐美意遭到浪費。

反恐援助嗅彈犬

根據《CNN》報導，一項聯邦調查發現，由於治療不善和疏忽，從美國送往其中東盟友約旦的嗅彈犬正在生病或死亡。美國國務院檢查員評估發現，2008年至2016年期間，約旦至少有10隻嗅彈犬死於醫療問題；倖存的犬隻也待遇很糟，如狗食不足、衛生條件差及過度勞累等。

上週發布的報告中的照片顯示，瘦弱的狗身體側面肋骨突出，指甲過長沒人修剪，耳朵被蜱蟲築巢。安置設施中沒有任何狗碗，人員將食物扔在地板上餵狗。20多年來，美國根據《反恐援助計劃》，向盟國送出訓練有素的嗅彈犬。狗狗醫療熱線投訴，「儘管花了數百萬美元培訓和派遣狗，國務院官員並未確保牠們的健康和福利。」

約旦是該計劃中最大的受支援者，擁有61隻活躍的嗅彈犬，其他國家包括泰國、摩洛哥、印尼和巴林。在約旦死去的第一隻狗是「柔伊」Zoe，報告稱她於2017年因中暑而死亡，原因是護理不當而非意外。2歲的「雅典娜」嚴重憔悴、最終被送回美國，於2018年恢復健康，這讓人們看到了狗狗惡劣的生活狀況。

失去工作意願

早在2016年4月，當美國犬類培訓人員訪問約旦進行福利檢查時，就提出了這種擔憂。隨後的報告更指出了高死亡率、缺乏醫療保健、設施不足，以及這些狗「失去了工作意願」。但隨後更多的狗被送往約旦，該計劃繼續得到資助。報告中提出5項建議，包括更頻繁的福利檢查，以及與夥伴國家簽訂書面協議。國務院同意其中的4項建議，但不同意在實施可持續發展計劃之前、停止將狗送到約旦。

根據《軍事》報導，2018年、在持續出現問題之後，美國為一名獸醫和獸醫技師支付了54萬美元，與約旦人一起工作了一年。官員一直在努力解決問題，包括計劃派遣旅行獸醫隊，評估提供給外國夥伴國家的狗的健康和培訓。報告稱，「當牠們的生活質量很差時，犬科動物會失去工作效能。」

【更多精采內容，詳見

約旦反恐

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