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曾揭發美國國安監聽濫權醜聞 史諾登出版自傳《永久檔案》

2019-09-17 16:16聯合新聞網 台北訊

愛德華．史諾登（Edward Snowden）2013年揭發美國國家安全局（NSA）祕密監控全球網路的「稜鏡計畫」（Prism），引發軒然大波、震驚國際社會，卻也因此遭通緝而流亡，目前受俄羅斯政治庇護。史諾登預計於美國憲法日（9月17日）推出第一部個人回憶錄，臺灣由時報出版取得版權，與全球20餘國同步發行繁體中文版。

史諾登曾為美國國安局中情局承包商僱員。2013年，時年29歲的史諾登，揭發美國政府濫權監聽全球每日超過17億筆通訊資料、窺探地球上每個人私生活的駭人真相。然而，選擇說出真相的下場，便是失去了未來前程，史諾登從此遭到美國與英國政府通緝，流亡俄羅斯至今。

史諾登在自傳中介紹自己的一生，除了大華府郊區的快樂童年、任職於中情局與國安局承包商的過程。本書更將首度公開：他如何協助建立這個大規模監視系統？又怎麼經歷良心危機，讓他最後決定揭露一切。史諾登寫下當時勇於揭發國家機密的初衷，他在自序中更強調：「唯有對於人民權利的尊重，才能衡量一個國家的自由。」

超保密！臺灣與全球同步於9月17日美國憲法日出版

史諾登選擇於美國憲法日（9月17日）推出個人回憶錄，並在全球20餘國同步發行。出版過程相當保密，無論書稿編輯、書籍資訊、媒體曝光皆受保密條款限制，甚至無法用電子郵件或雲端傳輸資料，各國出版社皆在機密狀態下完成譯本。

美國麥克米倫出版社CEO薩金特（John Sargent）讚賞：「史諾登決定在29歲時放棄整個未來，以實現國家利益。他表現出極大的勇氣，無論喜歡與否，他都是個令人難以置信的美國故事。」並非常自豪能出版《永久檔案》一書。

圖／時報出版提供
圖／時報出版提供
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史諾登國安局俄羅斯通緝中情局

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