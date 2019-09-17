父酒駕出海兒落水喪生 墨國富豪被捕

2019-09-17 14:57 世界日報 編譯組／美聯社舊金山16日電



一名11歲男童在舊金山灣身亡，他的墨西哥富豪父親依過失殺人罪被逮捕。

提布倫（Tiburon）警局局長克羅寧（Michael Cronin）表示，57歲的阿茲卡拉加（Javier Burillo Azcarraga）涉嫌過失殺人、傷害兒童和受酒精或藥物影響駕船，15日在其位於貝維迪（Belvedere）的豪宅內被捕。

克羅寧表示，阿茲卡拉加15日與27歲和11歲的兒子駕船出海，在天使島（Angel Island）附近遇上大浪，造成阿茲卡拉加兩個兒子落海，阿茲卡拉加想辦法把兩個兒子拉回船上，將他們載回提布倫的柯林希恩遊艇俱樂部（Corinthian Yacht Club），腿部遭割傷的大兒子被送往醫院救治，但被船身撞到的小兒子已無生命跡象。

克羅寧表示，阿茲卡拉加15日晚上約7時曾向當局報案。監獄紀錄顯示，阿茲卡拉加16日下午已經以100萬元交保獲釋。

據了解，阿茲卡拉加是一名十分富有的房地產開發商，在墨西哥各地興建許多豪華飯店和餐廳，其家族創辦的SA電視集團（Grupo Televisa SA）主導墨西哥新聞界，製作的西班牙語電視節目在全拉丁美洲都看得到。阿茲卡拉加的前妻是墨西哥已故總統阿萊曼（Miguel Aleman）的女兒。

房地產文件顯示，阿茲卡拉加的馬連縣豪宅是在2004年以1020萬元購入，他與現任妻子在蘇沙利度（Sausalito）和聖地牙哥還有其他物業。