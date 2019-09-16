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為救爺爺衝火場 6歲小英雄全身燒傷不治

2019-09-16 15:43香港01 記者李福源／報導

6歲男孩為救爺爺衝入火場，卻全身燒傷不治。圖片來源／Komsomol'skaya...
6歲男孩為救爺爺衝入火場，卻全身燒傷不治。圖片來源／Komsomol'skaya Pravda
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俄羅斯西部卡累利阿（Karelia）6歲男童尤什科夫（Slava Yushkov）上月31日發現家中的桑拿房起火，爺爺卻仍在房內，勇敢的尤什科夫竟不顧自身安全衝進去嘗試救人，但無法將爺爺拖到安全地方，隨即跑向30歲的媽媽捷哈堅娜（Yulia Zakharkina）求救；然而火勢實在太大，爺爺不幸當場身亡，尤什科夫則因為全身嚴重燒傷，延至上周一（9日）逝世。

6歲男孩為救爺爺衝入火場，卻全身燒傷不治。圖片來源／Komsomol'skaya...
6歲男孩為救爺爺衝入火場，卻全身燒傷不治。圖片來源／Komsomol'skaya Pravda
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當日尤什科夫的爺爺進去桑拿房後，房內突然起火，尤什科夫立即衝入去嘗試救出失去知覺的爺爺，可惜力有不逮，無法將爺爺拖到安全地方，他跑向正在準備晚餐的媽媽捷哈堅娜求救，捷哈堅娜馬上救火，可是火勢太大難以撲滅熄，結果爺爺不幸當場身亡，英勇救人的尤什科夫則全身約有九成被燒傷。

尤什科夫隨後由直升機送往醫療中心的深切治療部，醫生當時已表示尤什科夫的情況非常嚴重，需要進行人工昏迷，以及接駁肺部呼吸機；可惜經過10日搶救，尤什科夫終告不治。

獲追頒「國家勇氣勳章」

尤什科夫的葬禮於上周五（13日）舉行，並獲俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）追頒授「國家勇氣勳章」（Medal For Courage），上面寫著「他的壯舉和充滿意義的行為將永遠留在我們的記憶中，成為年輕一代一個值得尊敬的榜樣」。該勳章是在1938年創立，通常授予那些在有生命危險的情況下展現出無比勇氣的軍人。

鄰居稱：「尤什科夫表現出令人難以置信的勇氣，遇到危險時沒有逃跑，反而拼命嘗試將陷入火海中的爺爺救出，無奈在這過程中遭受可怕的燒傷。」

延伸閱讀：

心急撿未燒完金紙　拜神女跳入香灰池險喪命　「身上滲出血水」

雷劈不死印度男獲村民「古法」療傷　牛糞堆中窒息亡

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯火災
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