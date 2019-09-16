結合人氣漫畫「神之雫」 姜理得推「品酒沙龍」與粉絲互動

2019-09-16 13:50 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



以葡萄酒為主題的日本漫畫「神之雫」從2004年開始連截便意外爆紅，對國際葡萄酒市場竟造成重大影響，漫畫中出現的酒大都身價翻倍。ANA全日空航空公司因應旅客想品嚐漫畫主角喜愛的葡萄酒，重新設計機上的酒單；義大利布戀達酒莊·科內利亞諾精選紅酒（Umberto Cosmo‧Colli di Conegliano Rosso）因為漫畫裡出現，銷售量成長30%。

在加州納帕谷(Napa Valley)，酒商姜理得(Peter Chiang)表示，許多酒莊主不知如何招待亞裔顧客，便都放一本「神之雫」關於納帕谷的一卷漫畫在店中，給顧客展示其中畫到自家酒莊的一頁。

據媒體報導，「神之雫」在全球擁有超過3億的粉絲，人氣超高。漫畫作者亞樹直姊弟和姜理得最近一拍即合，決定推出「神之品酒沙龍」(Drops of God Wine Salon)的新形態跟粉絲互動，替粉絲把關推薦好酒。雙方合作夥伴成立全球性合資公司Bijou，以便把沙龍推廣至日本、美國及台灣等市場，還計劃在納帕谷真實建造一棟漫畫中出現的小屋子。

姜理得認為，品嚐紅酒是一種藝術，應該用右腦來感受。但用右腦來品嘗紅酒，究竟是什麼涵義？看過日本動漫或電視劇的人或許都有印象，當劇中或動漫中的人物，吃到或喝到美味的東西時，常會用十分誇張的視覺效果來表達螢幕無法直接傳遞的感官刺激。

例如在漫畫「神之雫」及其電視劇第一集中，女性角色紫野原雅喝了一口1999年的DRC Richebourg後睜眼便驚然發覺自己站在花田中心，感覺到百花的芬芳。姜理得認為，這樣的表達方式，比起一位專家在你面前告訴你，這款酒是哪一年份，何酒莊生產，那年又下了多少天的雨這樣「無趣」的信息，更加令人直觀地了解到酒的特性。他認為，「如果沒有回憶和右腦的參與，你就沒有在欣賞酒」。

曾身為米其林三星餐廳廚師的姜理得認為，美酒一定要和美食搭配。正如漫畫中形容的一樣，如同婚姻能讓彼此增進，美酒和美食正確地搭配在一起也能增強兩者的氣味並彌補不足。此外他也堅信，美酒一定要和朋友分享。由於嗅覺是與記憶關係最密切的感官，因此不同的酒也能讓每個人都會回憶起不同的故事，而大家一起分享故事，引起共情，才是最好的品酒方式。「神之品酒沙龍」之所以叫做「沙龍」，而非普通品酒俱樂部，也是因為沙龍一詞源起法國的哲學家、作家們交流性質的聚會。

在沙龍的官網上，會員可以互動，分享自己對酒的感官。此外沙龍會每季度給會員寄出六瓶酒，網站通過問卷的形式，嘗試了解會員的偏好以便推薦好酒。例如網站會展示不同場景的圖片來讓會員根據喜好排序，如果喜歡大海也許會收到適合配生蠔的白葡萄酒，喜歡晨霧圖片的會員，可能會收到多霧天的索諾瑪谷產的酒，喜歡森林圖片的會員則可能收到具有木香的酒。

此外，網站也讓會員選擇喜歡搭配的食物，其中也包括亞洲美食，例如港式點心(Dim Sum)適合配汽泡酒。如果會員在接下來一個季度會有特別的場合，例如會員生日，沙龍也許會寄出此會員出生年份的酒，如果有春節聚會可能會推薦搭配年夜菜的酒，而如要慶祝新年則可能會收到香檳。

今年10月20日及21日，將透過兩場分別在納帕的Ad Hoc餐廳及比佛利山的The Bazaar餐廳活動，完整呈現「神之雫」漫畫強調的品酒理念，包括美食和美酒「結婚」的品酒方式。在宴會中，來賓將透過輕鬆有趣的方式，品嚐一系列專門為精選酒單特製的美食。同時手機App WineGame特別製作神之雫版本，與會者有機會參加盲飲遊戲，勝出者有機會跟亞樹直姊弟PK，並能獲得漫畫中出現的珍貴葡萄酒。知名米其林二星大廚Jos Andrs及ThinkFoodGroup聯合創辦人Rob Wilder，將與神之雫俱樂部創辦人一起參加Bazaar的活動。