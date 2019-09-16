親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

三中案開庭 馬英九律師反問：黨章第幾條在處理黨產？

沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

結合人氣漫畫「神之雫」 姜理得推「品酒沙龍」與粉絲互動

2019-09-16 13:50世界日報 記者李雪／洛杉磯報導

葡萄酒為主題的日本漫畫「神之雫」從2004年開始連截便意外爆紅，對國際葡萄酒市場竟造成重大影響，漫畫中出現的酒大都身價翻倍。ANA全日空航空公司因應旅客想品嚐漫畫主角喜愛的葡萄酒，重新設計機上的酒單；義大利布戀達酒莊·科內利亞諾精選紅酒（Umberto Cosmo‧Colli di Conegliano Rosso）因為漫畫裡出現，銷售量成長30%。

在加州納帕谷(Napa Valley)，酒商姜理得(Peter Chiang)表示，許多酒莊主不知如何招待亞裔顧客，便都放一本「神之雫」關於納帕谷的一卷漫畫在店中，給顧客展示其中畫到自家酒莊的一頁。

據媒體報導，「神之雫」在全球擁有超過3億的粉絲，人氣超高。漫畫作者亞樹直姊弟和姜理得最近一拍即合，決定推出「神之品酒沙龍」(Drops of God Wine Salon)的新形態跟粉絲互動，替粉絲把關推薦好酒。雙方合作夥伴成立全球性合資公司Bijou，以便把沙龍推廣至日本、美國及台灣等市場，還計劃在納帕谷真實建造一棟漫畫中出現的小屋子。

姜理得認為，品嚐紅酒是一種藝術，應該用右腦來感受。但用右腦來品嘗紅酒，究竟是什麼涵義？看過日本動漫或電視劇的人或許都有印象，當劇中或動漫中的人物，吃到或喝到美味的東西時，常會用十分誇張的視覺效果來表達螢幕無法直接傳遞的感官刺激。

例如在漫畫「神之雫」及其電視劇第一集中，女性角色紫野原雅喝了一口1999年的DRC Richebourg後睜眼便驚然發覺自己站在花田中心，感覺到百花的芬芳。姜理得認為，這樣的表達方式，比起一位專家在你面前告訴你，這款酒是哪一年份，何酒莊生產，那年又下了多少天的雨這樣「無趣」的信息，更加令人直觀地了解到酒的特性。他認為，「如果沒有回憶和右腦的參與，你就沒有在欣賞酒」。

曾身為米其林三星餐廳廚師的姜理得認為，美酒一定要和美食搭配。正如漫畫中形容的一樣，如同婚姻能讓彼此增進，美酒和美食正確地搭配在一起也能增強兩者的氣味並彌補不足。此外他也堅信，美酒一定要和朋友分享。由於嗅覺是與記憶關係最密切的感官，因此不同的酒也能讓每個人都會回憶起不同的故事，而大家一起分享故事，引起共情，才是最好的品酒方式。「神之品酒沙龍」之所以叫做「沙龍」，而非普通品酒俱樂部，也是因為沙龍一詞源起法國的哲學家、作家們交流性質的聚會。

在沙龍的官網上，會員可以互動，分享自己對酒的感官。此外沙龍會每季度給會員寄出六瓶酒，網站通過問卷的形式，嘗試了解會員的偏好以便推薦好酒。例如網站會展示不同場景的圖片來讓會員根據喜好排序，如果喜歡大海也許會收到適合配生蠔的白葡萄酒，喜歡晨霧圖片的會員，可能會收到多霧天的索諾瑪谷產的酒，喜歡森林圖片的會員則可能收到具有木香的酒。

此外，網站也讓會員選擇喜歡搭配的食物，其中也包括亞洲美食，例如港式點心(Dim Sum)適合配汽泡酒。如果會員在接下來一個季度會有特別的場合，例如會員生日，沙龍也許會寄出此會員出生年份的酒，如果有春節聚會可能會推薦搭配年夜菜的酒，而如要慶祝新年則可能會收到香檳。

今年10月20日及21日，將透過兩場分別在納帕的Ad Hoc餐廳及比佛利山的The Bazaar餐廳活動，完整呈現「神之雫」漫畫強調的品酒理念，包括美食和美酒「結婚」的品酒方式。在宴會中，來賓將透過輕鬆有趣的方式，品嚐一系列專門為精選酒單特製的美食。同時手機App WineGame特別製作神之雫版本，與會者有機會參加盲飲遊戲，勝出者有機會跟亞樹直姊弟PK，並能獲得漫畫中出現的珍貴葡萄酒。知名米其林二星大廚Jos Andrs及ThinkFoodGroup聯合創辦人Rob Wilder，將與神之雫俱樂部創辦人一起參加Bazaar的活動。

姜理得和漫畫原作合作宣傳品酒文化。 李雪
姜理得和漫畫原作合作宣傳品酒文化。 李雪
分享
姜理得和漫畫原作合作宣傳品酒文化。 李雪
姜理得和漫畫原作合作宣傳品酒文化。 李雪
分享
姜理得和漫畫原作合作宣傳品酒文化。 李雪
姜理得和漫畫原作合作宣傳品酒文化。 李雪
分享

葡萄酒米其林
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

柏林圍牆倒下30年：德東「次等公民」的極右大反撲？

2019-09-16 09:30

從藝術季到地方創生：在日本瀨戶內生活的台灣女子

2019-09-16 08:30

聖母院大火飄鉛毒 法政府被指隱瞞「重視重建多於公眾健康」

2019-09-16 12:38

黃金馬桶英國展出失竊 創作藝術家盼是劫富濟貧

2019-09-16 11:25

宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

2019-09-16 10:30

教堂最新「特殊服務」 想體驗你得夠大膽

2019-09-16 10:00

印度觀光船隻翻覆 至少12死數十失蹤

2019-09-16 04:38

亞馬遜大火 誰之過？

2019-09-15 23:48

亞馬遜森林 地球之肺受傷了

2019-09-15 23:46

日本高齡人口創新高 65歲以上約3588萬人

2019-09-15 19:41

巴西酋長護雨林 獲諾貝爾獎提名

2019-09-15 19:04

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

影／英雄！澳洲東岸火災 勇警騎機車衝入火海救援

2019-09-15 18:24

見證日本垃圾島40年重生：「豐島產廢」參訪之旅

2019-09-15 15:30

澳洲中學師生展創意 瓶蓋回收作兒童義肢

2019-09-15 13:38

價值125萬美元黃金馬桶 邱吉爾故居展出遭竊

2019-09-15 12:27

日本關東確認首例豬瘟 撲殺約800頭豬

2019-09-15 11:25

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

沙國去年軍費兩兆 竟栽在45萬元的無人機上

2019-09-15 22:23

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

2019-09-16 09:07

川普：槍已上膛 只待確認誰是攻擊沙國石油設施元凶

2019-09-16 08:12

度假時一見傾心 德州男登報找心慕之人紅遍多倫多

2019-09-15 15:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-16 07:06

沙國石油設施遭空襲油價急漲 誰最受影響？

2019-09-16 08:41

10架無人機怎攻擊19目標？美官員：攻擊來自兩伊

2019-09-16 10:21

沙國油田遇襲效應 國際油價恐暴漲10美元

2019-09-15 23:41

國際油價飆漲逾19% 沙國供油設施遭襲

2019-09-16 06:27

Fed本周將降息1碼 還有下波

2019-09-15 23:51

油價飆 川普說已下令釋出戰略石油儲備

2019-09-16 07:30

軍事專家：沙國石油設施攻擊案精確度 像用針瞄準刺下去

2019-09-16 10:59

加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

2019-09-16 06:04

「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06

教堂最新「特殊服務」 想體驗你得夠大膽

2019-09-16 10:00

800公里外遠攻...葉門叛軍 應有伊朗撐腰

2019-09-16 00:04

彭博資訊專欄／油市面臨真正的考驗

2019-09-16 00:23

沙烏地油廠遇襲 白宮：不排除川普會晤伊朗總統

2019-09-16 04:39

油田受襲凸顯防守不力 沙國股市一度重挫逾3%

2019-09-15 17:53

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

這一炸凸顯全球原油體系脆弱 國際油市走進危險境地

2019-09-16 00:02

英相強森拚脫歐 訂十天大計

2019-09-15 23:43

沙國油廠遇襲 中東風險升至「空前水準」

2019-09-15 23:17

沙國可望在今天結束前恢復3分之1產量 恢復全部產量需數周

2019-09-16 10:37

前首相小泉對兒子寄厚望 盼讓日本成為無核國家

2019-09-15 19:38

沙國油田遭恐攻 美釋出保護善意

2019-09-15 16:01

法政府推動退休金改革 預示多事之秋

2019-09-15 22:51

美經濟萎縮風險 升高

2019-09-15 23:50

一天少500萬桶！沙國油產減半 衝擊能源市場牽動油價

2019-09-15 17:05

美婦女名人堂 影星珍芳達中研院院士黃以靜入列

2019-09-15 15:49

日本高齡人口創新高 65歲以上約3588萬人

2019-09-15 19:41

鄭永年：中美是制度之爭 貿易戰只是表現形式

2019-09-16 12:25

貨幣寬鬆 降息導致「三正三負」

2019-09-16 00:17

川普宣布必要時釋出美國戰略儲油 維持油市充分供給

2019-09-16 07:35

英國自由民主黨表明 將否決任何脫歐協議

2019-09-15 22:56

沙國油廠遇襲日產量大減5成 油價恐大漲

2019-09-16 00:00

報復沙國油設施遇襲 華郵：川普政府考慮嚴厲軍事反擊

2019-09-16 12:37

攻擊沙國油廠 龐培歐直指伊朗主使、川普熱線沙國王儲

2019-09-15 17:05

要打入美國上層階級 家庭收入須達這個數目

2019-09-15 23:11

印度觀光船隻翻覆 至少12死數十失蹤

2019-09-16 04:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top