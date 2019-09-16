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聖母院大火飄鉛毒 法政府被指隱瞞「重視重建多於公眾健康」

2019-09-16 12:38世界日報 編譯中心／綜合15日電

聖母院大火鉛毒飄散，法政府被指淡化。 路透社
聖母院大火鉛毒飄散，法政府被指淡化。 路透社
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法國巴黎聖母院（Notre-Dame）4月發生大火，釋放大量含鉛毒的煙塵。紐約時報偵查報導指出，法國政府在事後拖延公布鉛污染的消息和展開善後工作，當局做法令民眾質疑「重視聖母院重建遠多於公眾健康」。

據報導，巴黎聖母院大火導致建築焚毀，估計燒約460噸的鉛，並且以毒塵的方式散落在巴黎多個地方。有在聖母院附近的學童及維修工人被驗出血液含鉛量超標，鄰近多間的學校及託兒所、公園及街道均驗出鉛超標。

報導引述多份機密文件，包括警方報告、監察員警告及文化部門測量鉛量的文件等，指出法國政府一早知道大火發生48小時內，鉛塵將會成一大風險，卻在一個月後才首次檢測鉛的水平，鉛水平也較法國安全標準高出60倍；四個月後才對聖母院周遭範圍清除鉛污染，時至今日有附近學校仍未有檢測，也沒為學童驗血。

有調查人員注意到，維修母院的工人起初沒有穿上保護衣，即使後來獲發保護衣，但他們工作後沒有除污，並可能將污染物帶回家。

此外，其中一份警方報告指出，聖母院對面的警察總部建築中，有一間托兒所照顧警員子女。當局在大火後進行鉛水平測試後發現超標，然後將托兒所內的兒童移到另一座較遠的建築，但後來發展該處同樣受污染，但當局沒有對外公布消息。

負責公共衛生事務的巴黎副市長蘇伊里（Anne Souyris）表示，「他們認為，不發布鉛污染消息便能保護人們。」她又說，巴黎基建老舊，鉛污染問題早在聖母院大火前存在。6歲以下兒童及懷孕婦女面對鉛毒風險較大，因鉛會影響神經系統發展造成認知問題。

聖母院大火鉛毒飄散，法政府被指淡化。 路透社
聖母院大火鉛毒飄散，法政府被指淡化。 路透社
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聖母院大火鉛毒飄散，法政府被指淡化。 歐新社
聖母院大火鉛毒飄散，法政府被指淡化。 歐新社
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巴黎聖母院大火法國
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