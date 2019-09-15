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巴西酋長護雨林 獲諾貝爾獎提名

2019-09-15 19:04台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

一生致力於保護雨林的巴西卡雅波族酋長郝倪，最近獲得諾貝爾和平獎提名，原因是其保護亞馬遜環境及捍衛人民權利的精神，值得做全世界的典範。郝倪今年已經與法國總統馬克宏兩次會面，而馬克宏也是讓巴西雨林議題躍上國際版面的主要推手。

諾貝爾獎提名之路

根據《歐洲新聞台》報導，達西里貝羅基金會日前提名郝倪酋長角逐諾貝爾和平獎給諾貝爾獎委員會，這家以巴西第一位人類學家為名的基金會特別指出，諾貝爾獎委員會在收到申請就馬上接受了。此基金會同時也尋求法國總統馬克宏對郝倪酋長的提名支持。

基金會發言人羅他表示，雖然還沒完成整個提名程序，但郝倪是一個保護亞馬遜環境及捍衛人民權利的精神象徵，也是當地原住民的典範。「在這個氣候變遷劇烈及全球暖化日益嚴重的世界裡，他是受全世界尊敬的鬥士。」羅他受路透社訪問時如此表示。

巴西政府怪罪乾旱

在《法蘭西24》訪問時，郝倪表示：「我們必須面對這個共同的敵人，看看我們這些部落在不到一個世紀以前還在跟彼此鬥爭，但我們現在站出來一起共同對抗氣候變遷，氣候變遷已是全人類共同的敵人。」在國際輿論下，不只巴西軍隊協助滅火，挪威政府也作出了積極措施，協助保護雨林。

巴西政府已嚴正否認最近的大火是他們鼓勵當地農民放的，縱使農地邊界擴張的現象與巴西政府採取的立場相符。巴西政府將大火怪罪於罕見的乾旱，巴西總統波索納洛則遭國際譴責為殘害雨林的劊子手，於是他在受壓下派出軍隊協助撲滅雨林大火，以展示對抗全球氣候變遷的意圖。

挪威政府直到最近才開始對亞馬遜雨林的保護作出積極動作，政府在八月召集了挪威在巴西的企業，並要求他們確保不為破壞雨林之舉雪上加霜。

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巴西諾貝爾獎氣候變遷
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