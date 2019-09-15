中國遊客太多了？俄羅斯貝加爾湖居民苦不堪言

2019-09-15 10:58 聯合新聞網 文章提供／遠見



俄羅斯貝加爾湖。 路透 分享 facebook 世上水容量最大的淡水湖、聯合國教科文組織認定的世界遺產、山明水秀的靜謐、遺世獨立的典雅──這是俄羅斯（Russia）貝加爾湖帶給許多遊客的第一印象，在這個以放牧為主的自然境地中，是許多特有種動植物棲息的天堂。

貝加爾湖最引人入勝的地方，在於西伯利亞鐵路繞行湖畔時的瑰麗，冬季下火車後，更可在早已冰封的湖面欣賞如鏡面一般的沉靜，淋漓的冰面搭配著一望無際的藍天，好似所有煩憂都能在此煙消雲散。

在這座比台灣還狹長、僅比台灣小4471平方公里的湖泊中，擁有世上數一數二的清澈水源，一年四季更隨著氣候的迥異和變化，幻化著凜冽冰封至鳥語花香的浪漫，它每年都吸引大批遊客造訪、朝聖，但近年卻因為中國（China）遊客太多，成了當地居民無法承擔的隱憂。

根據湖邊最大城、伊爾庫次克旅遊局（Irkutsk Tourism Agency）的調查，在2018年共有160萬遊客造訪貝加爾湖，這當中除了超過百萬的俄羅斯本地人，絕大部分的境外遊客來自中國，總計約18萬6200人。

當局發現，這樣的數據，遠比再前一年整整增加了37％，而且這數字在今年還是不斷攀升，並且持續增加，在今年秋冬季達到更明顯的高峰。

畢竟，從北京飛到此地只需要2個小時，但遠在遙遠的西方4300公里、首都莫斯科，卻要飛6個小時才能來到此地。

《SCMP》報導，也由於中國客愈來愈多，在近日召開的水資源大會上，俄羅斯自然保護局表示，「遲早我們將不得不人為地限制遊客進入貝加爾湖，這聽起來非常悲哀，但如果我們要保護這地區的獨特性，勢必應該做些什麼。」

就像是菲律賓（Philippines）的長灘島，去年為了生態復育整整關閉了6個月，而廢物處理和垃圾汙染正是貝加爾湖現在面臨的最主要問題；加上因應著遊客暴增而拔地而起的各式飯店、旅館，衍生而出的廢棄物、汙水常沒有妥適的處理就排到湖中，水源正面臨極大的威脅。

而這些飯店、湖周邊的相關建設，背後的金主與老闆大部分來自中國。

媒體標題甚至斗大的稱，「氣候變遷和中國遊客，是貝加爾湖正面臨的雙重威脅。」

《NYtimes》報導，幾個月前，貝加爾湖當地人安德烈（Andrei Sukhanov）灌下了伏特加鼓足勇氣，拿起了鏈鋸鋸斷了中國人開設的飯店支柱。雖然飯店並沒有因此倒下，但他的行為完全沒受到任何譴責，反而因為勇於抵抗中國人的行為被當地居民視為英雄。

原來，中國人在貝加爾湖周邊的大肆擴張引發了堆積已久的民怨，縱使為當地來了不少工作機會，但要求中國人離開貝加爾湖、停止汙染的請願、抗議、訴求愈來愈多，安德烈的行為所引發的後續效應，正如雨後春筍般壯大。

他說，「如果我們再放任不管，這個地方就會被中國人接手，他們會賺走所有的錢，而本地人什麼也得不到。」

事實上，中俄近幾年的友好，讓貝加爾湖成了許多中國北方人投資的首選區塊，俄國當局也對中國的投資人抱以十分友善的態度，冀望透過資金的挹注提升當地觀光環境，並讓這個相對貧窮的地方給予一些工作機會。

然而，這個友善的美意，卻沒有想到在大量遊客湧入和企業的投資下，衍生出許多不必要的生態和環境衝擊……

許多當地居民表示，貝加爾湖周遭小鎮的基礎設施，目前無法處理大量遊客產生的後續問題，只要想到每天都會有一堆中國客湧入，就覺得不寒而慄。

目前，地方政府已對10餘家中國業者提告，指控他們在非允許的地點上建設，甚至對俄羅斯員工頤指氣使，以及擅自取走貝加爾湖的淡水使用。

因為中國人還在此地興建了瓶裝水場，主打「貝加爾湖的清淨水源」，製造完後出口給中國人──俄羅斯人還因此號召了超過100萬份請願書，譴責如此不齒的行為，最終迫使該工廠停工。

目前，中國客已經是當地人最不願面對的存在，而未來如何發展？貝加爾湖是否會因為汙染過大暫時封閉？有待考驗相關當局的智慧。

（作者／魯皓平 本文出自2019.09.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）