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美國中情局解密冷戰檔案！飛鴿除了傳書 原來是間諜高手？

2019-09-14 20:17香港01 記者張子傑／報導

鴿子懂得由從沒到過的地方飛由原居地，因此美國中情局就看中了這種驚人能力，訓練牠們...
鴿子懂得由從沒到過的地方飛由原居地，因此美國中情局就看中了這種驚人能力，訓練牠們成為間諜高手。 Getty Images
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大家觀看古裝電影和劇集時，或可能留意到片中角色飛鴿傳書的情節，但原來到了現代世界，這些鴿子更是間諜高手。美國中情局（CIA）最近解密的檔案披露，當局在冷戰時期就曾經研究利用鴿子在蘇聯進行間諜活動。

英國廣播公司（BBC）9月13日報道，該批解禁檔案顯示CIA在1970年代執行一個代號「塔卡納」（Tacana）的行動，他們研究在鴿子上綁上可以自動拍照的微型相機到不同地方偵察，當局看中了牠們的「神奇功能」— 把牠們放在從沒去到過的地方，但仍然可以飛越數千公里回家。

人類利用鴿子收集情報可以追溯到第一次世界大戰時期，而到了二戰，英國一個鮮為人知的情報部門就以鴿子在被納粹德軍佔領的歐洲地區散播問卷，收集對方V1型火箭及雷達站情報。英軍在戰後停止有關行動，CIA則接手發掘這些另類間諜的潛能。

中情局的海陸空間諜計劃

CIA在1960年代研究以不同動物執行任務，例如訓練渡鴉由難以到達的建築物窗台運送或回收最多重40克的物品，而在歐洲的某次行動中，就秘密派出一隻小鳥將偷聽器運到目標人物所在地的窗戶上，但最終沒錄到目標的聲音。

除了雀鳥外，檔案披露了CIA於佛羅里達州基韋斯特（Key West）訓練寬吻海豚在水底攻擊敵人船隻，以及測試牠們能否攜帶感應器，收集蘇聯核潛艇的聲音，或偵測其鄰近設施是否藏有放射性或化學武器，甚至是牠們是否適合當「水上信差」。另外CIA亦試過研究以電流刺激狗隻腦袋，遙控牠們的行動等。截至1967年，CIA一共花了超過60萬美元在三個動物間諜計劃：海豚的Oxygas、鳥類的Axiolite及貓狗類的Kechel。

鴿子表現比間諜衛星優勝

經過多番試驗後，CIA認為鴿子是最有效的品種，於是在1970年代中期進行一連串實驗，鴿子綁上只有35克重的相機分別飛越一個監獄和華盛頓的海軍船塢。結果大約一半的照片質數良好，清晰顯示細節，更勝當時的衛星影像，因此CIA視這些鴿子為監視「優先」情報目標的工具。

檔案提到CIA研究秘密將鴿子運到莫斯科，並以不同方式放出，例如從厚厚的大褸或是車底的洞口等。而一份1976年9月的備忘錄顯示，當局以建造主要蘇聯潛艇的列寧格勒（Leningrad，現稱聖彼得堡），但解密內容以此為終結，因此之後的發展就不得而知。

到底CIA的間諜鴿子參與過多少次任務，以及收集甚麼情報，至今依然成謎。

CIA曾經研究不同動物成為間諜的可能性，其中貓和鴿子都是實驗對象。 Getty ...
CIA曾經研究不同動物成為間諜的可能性，其中貓和鴿子都是實驗對象。 Getty Images
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文章授權轉載自《香港01》

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