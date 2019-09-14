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上原亞衣大談入行秘史！「被騙兩千萬」、一個月拍25天拍到暈

2019-09-14 20:07香港01 記者抹茶仔／報導

近日上原亞衣到台灣出席活動。 翻攝自Twitter@ai_uehara_ex
近日上原亞衣到台灣出席活動。 翻攝自Twitter@ai_uehara_ex
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拍過1000套AV作品，曾於2014年奪得DMM成人獎，翌年宣布急流勇退的傳奇AV女優-上原亞衣近日久違地現身幕前，於電視節目公開自己入行前後的經歷。

相隔3年重現幕前

自2016年正式引退後，上原亞衣刪掉Twitter帳號，從此消失於大眾眼前。於今年6月終於開設新Twitter及Instagram，宣布作為藝人正式復活，近日更開始成為YouTuber。

近日她出席電視節目《じっくり聞いタロウ》，交代引退、復活原因，以及入行前後的秘史，同時亦能看出她比AV事業高峰期清瘦不少，感覺像回到初出道時期。

一個月拍足25日AV

上原亞衣於節目表示自己是為了金錢及克服自卑心理而入行，更自爆自己以前是位紅髮辣妹，並不是大家熟悉的黑髮、清純形象，轉變造型是為迎合大眾口味。

此外，她亦表示自己最忙的時期曾一個月休息不足5日，導致試過在拍攝現場暈倒。她亦透露自己最高月入多少，連在場的人氣AV女優 高橋聖子也大吃一驚。

雖然上原的收入超驚人，但她亦自爆曾被人借投資為由，騙走2000萬円（約145萬港幣），笑言這讓她上了寶貴的一課。

對於事業高峰期急流勇退一事，上原表示自己因為登上了業界頂點後，慢慢失去目標及動力，而且亦存了足夠的錢，便萌生了引退念頭，讓自己放慢步伐，享受人生。

至於近期突然復出，她笑言自己吸收了投資詐騙的經驗，想借社交網絡及自己的人氣，親力親為宣揚有份投資的美容產品。

她亦透露自己的最高月入能買一輛外國名車，可惜被節目組消音，無法得知實際數字。 節...
她亦透露自己的最高月入能買一輛外國名車，可惜被節目組消音，無法得知實際數字。 節目截圖
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文章授權轉載自《香港01》

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