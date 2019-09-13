一張瀕死海龜照 揭露人類「謀殺」生物背後真相

2019-09-13 15:48 聯合新聞網 文章提供／遠見



2019年「野生動物攝影師大賽」中，這張以海龜為主題的照片引發外界關注。圖／英國自然歷史博物館。 分享 facebook 一鍵快門，捕捉瞬間的美麗，卻也暴露出地球的哀愁。2019年「野生動物攝影師大賽」得獎作品即將揭曉，依照往年慣例，近日由評審團公佈10張精選照片，其中一張「海龜」的照片最受到外界熱議。

這張名為海灘浩劫（Beach waste）的照片，由美國野生動物攝影師馬修韋爾（Matthew Ware）於美國邦塞克（Bon Secour）國家野生動物保護區所拍攝。遠望這片保護區看似迷人，有藍天白雲、柔軟海灘及肯氏龜（Kemp's ridley）。但當馬修與巡邏隊越來越靠近時，他們看見肯氏龜脖子上有一條致命絞索，被附著在被海浪沖刷過的破舊沙灘椅上。

肯氏龜體長約65公分，是世界上體型最小的海龜，在過去50年卻遭人類食用，甚至因頻繁的漁網捕撈活動，使肯氏龜數量大幅銳減，如今已成為世界上瀕臨滅絕的海龜之一。

今日，當地政府已將肯氏龜的築巢地點列為保護，並限制拖網漁船進行捕捉時不得傷害肯氏龜，但牠們的威脅仍未解除。正如馬修看見的那樣，另一個危險是人類大量丟棄的漁具，以及海中的垃圾，都持續對肯氏龜帶來傷害。

這張照片讓看過的人不寒而慄，重新喚起人類破壞自然生態的省思。

其實，一年一度的野生動物攝影師大賽，今年堂堂邁入第55年。英國倫敦自然歷史博物館主任Tim Littlewood兼任本屆評審，他表示，攝影具有對話、討論及行動的魅力，希望今年的攝影作品能激發大家，對地球及未來有更多的想法。

本屆的野生動物攝影師大賽，吸引全球100個國家的專業人士及攝影愛好者報名參加，累積收件近5萬份的作品，預計於英國時間10月15日公佈今年的獲獎名單，並於3日後在倫敦自然歷史博物館公開展覽。

除了海灘浩劫這張照片，遠見搶先曝光其他七張照片，分別是：

最後一口氣（Last gasp: Behaviour）

這是由瑞士野生動物攝影師Adrian Hirschi於橫跨尚比亞和辛巴威兩國邊境的卡里巴水庫（Lake Kariba）附近所拍攝。

其實，弱肉強食是動物與生俱來的本能，沒入海中的河馬母親，面對巨大河馬以極速奮力追上，咬住自己的孩子，也只能無助的看著。這張照片更凸顯出河馬母親的無助與無奈。

沒入海中的河馬母親，面對巨大河馬以極速奮力追上，咬住自己的孩子。圖／英國自然歷史博物館。 分享 facebook

幸福空間（Lucky break）

這是加拿大籍野生動物攝影師Jason Bantle，於加拿大薩斯喀徹溫省一處廢棄農場所拍攝。

廢棄老車禁不住風雨的摧殘，如同巨大的垃圾，但在浣熊眼裡，卻是一處溫暖安全的家。擋風板破裂的小洞，剛好讓身軀小的浣熊進出，既能避免淪為土狼飽足的餐食，還是最佳的居所。

Jason Bantle觀察，浣熊的孩子也在車內，浣熊媽媽會利用夜晚，從擋風板觀察四周的環境，確認安全後，便跑出去覓食，將動物的母愛表露無遺。

廢棄老車禁不住風雨的摧殘，如同巨大的垃圾，但在浣熊眼裡，卻是一處溫暖安全的家。圖／英國自然歷史博物館。 分享 facebook

沁涼解渴（Cool drink）

由美國野生動物攝影師Diana Rebman於日本北海道所拍攝。在冰天雪地的清晨，一群山雀或飛或倚，瞄準枝頭上的結冰，用尖喙有秩序的啃食冰柱，直至和煦陽光東升，當冰柱逐漸融化為雪水時，山雀便改變飲水習慣，將啃食轉為啜飲，並以排隊方式解決口渴的問題。

腐肉生命（The climbing dead）

野生動物攝影師Frank Deschandol於秘魯雅馬遜雨林所攝，象鼻蟲牢牢地抓住蕨類植物莖，不知情的人，還以為牠正在休息，其實，牠已沒有生命，身體變成菌類滋長的最佳溫床，從體內長出三個類似觸角的凸物，便是喪屍真菌。

我能飛（If penguins could fly）

西班牙野生動物攝影師Eduardo Del Álamo捕抓到一隻在冰磚上休息的巴布亞企鵝，這是企鵝家族中最矯健的游泳健將，不料，強大的捕食者──海豹從水底一躍而出，企鵝面臨生死存亡，短如鰭般的翅膀彷彿恢復飛行的能力。這樣的情景維持超過15分鐘，不過，最後仍成為海豹飽足的食物。

信賴（Touching trust）

這是具有德國與南非雙重國籍的野生動物攝影師Thomas P. Peschak於墨西哥的聖伊格納西奧潟湖，所拍攝的畫面。1970年代，這裡曾有一隻小灰鯨勇敢地接近人類，讓漁夫觸摸牠的身體，當地人也希望未來人類不要捕鯨，鼓勵人類與其互動，拉近彼此的距離與信任，這裡也是地球上少數灰鯨與人類互動關係最好的地方。

沈睡的威德爾海豹（Sleeping like a Weddell）

這是野生動物攝影師Ralf Schneider捕抓到威德爾海豹最安詳的一面。威德爾海豹是世界上最南端的哺乳動物，棲息在南極大陸附近的近海棲地，雙手慵懶放在胸膛，閉上雙眼，安穩地躺在冰上沈睡，完全不在意是否有虎鯨與海豹的威脅，形成一幅安然自在的畫面。

但以上的精選照片未必會得獎，最終到底哪些照片會獲獎？英國時間10月15日，答案就會揭曉。

（作者／江星翰 本文出自2019.09.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）