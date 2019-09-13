比爾蓋茲預言是否成真？ 未來肉將帶動的畜牧業大革命

2019-09-13 15:38 聯合新聞網 文章提供／遠見



微軟創辦人比爾蓋茲。歐新社 分享 facebook 一般來說，當我們提到全球暖化，你我首先映入眼簾的，也許是車水馬龍的塞車場面、肆無忌憚排放的工廠廢煙，在大量因燃煤所產生的二氧化碳下，它成了溫室氣體積聚的主因。然而，更關鍵的畜牧業，卻其實常被你我忽略。

在你大啖牛排、狂嗑炸雞、品嘗各種牛奶、雞蛋、肉類美食的時候，也許你從未想過，支撐這背後一切產業鏈的畜牧業，是如何改變環境生態。它以最令人瞠目結舌的影響，滿足全球人口重要的口腹之慾──儘管大部分研究都將全球暖化歸類為石化油氣的工業汙染，但畜牧業背後的衝擊，確實也完全不容小覷。

根據climate機構研究調查的數據顯示，畜牧業給地球上有限的水資源、土地資源和能源資源帶來的沉重的壓力。這包含了為人類消費而飼養的700億隻動物，使得全球約30％的土地與16％的淡水用於畜牧業，同時在全球糧食資源日漸枯竭的當下，世上也有1／3糧食產量用於養活牲畜。

聯合國糧食與農業組織（FAO）報告，畜牧業所需要用水，超過全體人類用水的8％，生產1磅（0.45公斤）的肉，要消耗超過1800加侖（6813公升）的水，主要用於牲畜飼料、牧草生產與灌溉，以及環境清潔等用途。

比爾蓋茲預言 未來肉的新趨勢

今年年初，比爾蓋茲（Bill Gates）曾預言：縱使如此，人類不太可能停止吃肉，因此未來實驗室將能夠開發一種動物性蛋白，以提取的肉類組織培養成為肉塊，更在味道、口感、營養成分上，讓人們吃不出來其實牛肉根本不含牛肉。

這樣的「合成肉」（synthetic meat），近年來有愈來愈多的名稱，雖然有較難聽的「假肉」（Fake Meat），但也有如「未來肉」（Future Meat）、「養殖肉」（Cultured meat）等別具新意的詞彙，超越肉類公司（Beyond Meat）和不可能食品公司（Impossible Foods），目前更是少數完全製造100％全植物成分的肉類替代品的製造商。

畢竟牛津大學研究發現，如果要在本世紀前將溫度上升控制在2度以內，我們必須在全球減少75％的牛肉和90％的豬肉，如果沒辦法達到這樣的控制，人們確實面臨著極高的環境風險。

在實驗室中培養出的新肉

事實上，這樣的肉類原理來自於生物工程培養出的動物細胞，技術是從動物體內抽取幹細胞，最後讓它在設定好的完美環境條件下，以試管與培養皿讓其分裂成長，進而衍伸為肌肉組織，成為一種形似肉塊的物體，但卻完全沒侵害到動物。

然而，讓這種肉更像真肉的關鍵，在於它有一種來自於大豆的成分，稱之為豆血紅蛋白，這是一種與血紅素化學結合的蛋白質，使其呈現如生肉般的鮮紅色，此含鐵分子會調節對肉組織細胞的氧供應，以利維持在適當的狀態──這是大豆蛋白如此充滿魔性的效果，而且它也是基因工程酵母培養而成。

空間

在全球，有太多的土地被用來養殖與放牧，甚至在英國，就有高達85％的土地面動物產品有關，但若在工廠生產同樣產量的肉，只需要1％的土地，甚至碳足跡能減少99％。

可持續發展

在美國（USA），消費者每年要吃掉1300萬噸的牛肉，支撐這背後的關鍵，是大規模的工業化畜牧系統，這對地球來說是個極大負擔，特別是許多地區還砍伐樹木來放牧，更難保資源很可能會有耗盡的一天。

而合成肉或許能解決全球的糧食危機問題。

對動物友善

吃肉的爭議一直對素食者來說特別難以接受，而未來若能夠減少殺生、避免不人道的養殖對待，動物們能減少許多疼痛和委屈。

對健康的益處

專家發現，廢除屠宰場，可以降低牧場疾病的相關風險，也能夠避免人畜之間交互傳染；在外界最懷疑的合成肉營養部分，科學家也保證能補充跟真肉一樣的營養，甚至能額外增添維生素和礦物質成分。

有什麼缺點呢？

目前合成肉面臨最大的問題，在於成本還是過高，光是生產完一個漢堡所需的牛肉，它所花費的錢可以製造好多個真肉漢堡，畢竟培養合成肉的過程費用非常昂貴。

而消費者能否接受合成肉，目前也是個未知的議題，但在許多專家已打包票試吃後的滿意成果，也許它的未來是指日可待的。

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）