影／見對手腿軟倒地 他放棄衝終點回頭攙扶

2019-09-13 12:50 聯合新聞網 綜合報導



泰國曼谷日前舉辦一場馬拉松，但就在終點線前有選手腿軟倒地，另一名選手見狀放棄衝終點線，反而回頭伸出援手攙扶。 圖／翻攝自Youtube 分享 facebook 泰國曼谷日前舉辦了一場馬拉松比賽，場上出現了令人感動的一幕，一名即將抵達終點的跑者突然間腿軟倒地，身旁其他的跑者紛紛超越過他，其中一位穿著綠色衣服的選手突然停下腳步，並回頭攙扶倒地的跑者，場邊其他人見狀也跑過來幫忙，這幕被人拍了下來放到網路上，吸引上萬人點閱觀看。

據《每日郵報》報導，曼谷近日舉辦了一場10K的馬拉松比賽，就在終點線前選手們紛紛衝刺完成比賽，但其中一位穿著白色衣服的跑者在快要抵達終點前，突然出現「馬拉松撞牆（marathon bonk）」現象，軟腳倒地站不起來，身旁的選手一個個超越過他奔向終點，但沒人伸出援手來幫助他。

此時，一名快要衝過終點線的綠衣選手，在超越這名倒地跑者的時候看了他一下，隨即放慢腳步，豪不猶豫地放棄自己的比賽成績，並且回頭攙扶他起來，旁邊的工作人員以及完成賽事的其他選手見狀也紛紛上前幫忙。大家都想幫助這名白衣選手完成比賽，但無奈他實在站不起來，大家只好攙扶著將他拖到終點。

畫面被場邊一名女觀眾拍了下來，她說「馬拉松撞牆」現象就像是抽筋，只是持續時間比抽筋還要長，任何選手都有可能會發生這種情況。她也表示看到這名快要抵達終點的綠衣選手豪不猶豫的折返幫忙，讓她相當感動，「儘管他會拖延比賽成績，但他的舉動還是讓人尊敬」。