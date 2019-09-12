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溫度適宜可讓生命生存110光年外超級地球 發現水！

2019-09-12 21:56聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，新的研究報告顯示，天文學家首度發現太陽系外行星K2-18b有水，且溫度適宜，可能讓生命存在。

K2-18b質量是地球的八倍，也被稱為超級地球，距地球約110光年，每33天環繞一顆獅子座的紅矮星公轉一圈。該行星溫度估計約在攝氏47度到零下73度間。然而，紅矮星是活躍的恆星，K2-18b表面可能接收比地球更高輻射量。

美國太空總署的克卜勒太空望遠鏡於2015年首度發現K2-18b。一個研究小組用哈伯太空望遠鏡收集到的光譜資料，明顯看見這顆行星大氣中有水蒸氣特徵，還觀察到氫和氦，這是宇宙中最豐富的兩種元素。

在K2-18b發現水蒸氣特別令研究人員興奮，因為該行星也位於其恆星適居區域內，可讓液態水存在且溫度適宜，可讓生命生存。研究人員於11日在《自然天文學》雜誌發表報告。

報告主要作者、倫敦學院大學助理研究員齊阿拉斯表示：「在地球以外的可能適居世界發現水，令人興奮，但K2-18b不是『地球2.0』，因為它顯然更重，且大氣組成不同。」

報告共同作者、倫敦學院大學的瓦德曼表示：「這可能是首次發現適居星球，預計未來數十年會發現更多適居的超級地球，因為K2-18b這類超級地球是我們星系中最常見的行星，比太陽小的紅矮星也是最常見的恆星。」

哈伯太空望遠鏡只能感知到水的特徵，但未來望遠鏡如詹姆斯韋伯太空望遠鏡，及歐洲太空總署ARIEL任務將能使用更先進的儀器更詳細研究系外行星大氣。

研究人員認為，其他成分如氮和甲烷可能也在大氣中，但只有透過更先進的望遠鏡才能確認。研究報告共同作者、ARIEL計畫主持人提內蒂表示：「我們的發現使K2-18b成為未來最有趣的研究目標之一，我們發現超過四千個系外行星但不清楚他們的組成和自然環境。藉由觀察大量行星樣本，我們希望可以揭露它們化學成分、組成和演化的秘密。」

新研究報告顯示，天文學家首度發現太陽系外行星K2-18b有水，且溫度適宜，可能讓...
新研究報告顯示，天文學家首度發現太陽系外行星K2-18b有水，且溫度適宜，可能讓生命存在。（法新社）
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