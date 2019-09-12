親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

士林法院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 凶嫌逃逸無蹤

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

暖心車長為鐵路迷男孩戴帽子 網淚推：重現《航海王》經典

2019-09-12 18:01香港01 記者楊羨庭／報導

車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_i...
車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_inagakiyasuto
分享
「最愛新幹線的兒子這天必定一生難忘啊！」日本攝影師稻垣先生（Yasuto Inagaki）近日在Twitter分享列車車長跟鐵道迷兒子互動的感人瞬間，在朝氣勃勃的陽光下，車長摸摸小粉絲的頭，再為他戴上帽子，猶如青春日劇的情節，令50萬網友紛紛讚好。

稻垣先生指兒子是新幹線迷，有天在JR北陸新幹線的長野站月台，有幸跟車長來個互動。從其拍攝系列照片可見，車長友善地拍拍小粉絲的頭，其後將自己的車長帽子脫下並為他戴上，最後互相敬禮，場面無比溫馨。稻垣先生亦為兒子感到高興，「說過好幾遍，但JR真的超棒吧」，又大讚車長「神對應」，他其後在Instagram補充說鐵道迷兒子邂逅溫柔的車長，比遇見米奇還高興，「今後請繼續帶給孩子們夢想」。

這連環圖隨即在網絡瘋傳，短短3天已有逾53萬個讚好，12萬次轉發，網友紛紛留言表示畫面實在太美好，更稱這絕對是一張JR海報。有人亦分享小時候回憶：「每次離開時我都會向售票員揮手，戴帽子的確是寶貴的經歷啊」，又祝願這位小粉絲有日能真正當上「JR車手」。有網友則想起動漫《航海王》經典一幕，傑克為魯夫戴上帽子並稱「我就先把這頂帽子寄放在你這裡」，令人感動得瞬間淚崩。

車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_i...
車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_inagakiyasuto
分享
車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_i...
車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_inagakiyasuto
分享
車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_i...
車長將自己的車長帽子脫下並為小粉絲戴好，最後互相敬禮。圖取自／Twitter_inagakiyasuto
分享
有網友想起動漫《航海王》經典一幕，傑克為魯夫戴上帽子。圖取自／網路照片
有網友想起動漫《航海王》經典一幕，傑克為魯夫戴上帽子。圖取自／網路照片
分享

延伸閱讀：

【趣一趣】老公漏帶手機　老婆見自己暱稱：想提早過清明？

日本網友自製「流心蛋油揚褔袋」食譜爆紅　15分鐘搞定簡單又美味

文章授權轉載自《香港01》

鐵道迷新幹線JR航海王
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／最強放電生物！亞馬遜雨林發現新品種電鰻

2019-09-12 17:15

學生創作結合佛祖與鹹蛋超人 泰國社會引論戰

2019-09-12 16:28

影／你的牙刷乾淨嗎？美媒調查結果嚇壞愛刷牙民眾

2019-09-12 12:46

她說要安樂死但失智後意向不明怎辦？荷蘭法院這樣判

2019-09-12 12:26

15歲少年河邊捕魚遭鱷魚狠咬 叔叔驚見成無頭碎屍

2019-09-12 12:18

22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

2019-09-12 11:15

慣老闆末日！ 員工的鋼筆、眼鏡可能都在蒐證你

2019-09-12 11:00

「你的孩子還活著嗎？」非洲招呼語的背後秘密

2019-09-12 10:37

下塑膠雨了！科學家證實：已在雨水中發現了塑膠微粒

2019-09-12 09:11

首度發現系外行星大氣有水 可能適居但非地球2.0

2019-09-12 06:58

32歲印度男子裝81歲老翁闖機場安檢 皮膚太好被識破

2019-09-11 22:51

福島污染水無力處理 恐將流入海洋

2019-09-11 19:58

開到哪問哪！泰國觀光局「移動式服務車」 旅遊諮詢隨時通

2019-09-11 17:33

發行31年 「美麗佳人」雜誌英國停出紙本

2019-09-11 17:06

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

2019-09-12 11:15

黑道大哥改賣海鮮！價格低到引警懷疑 真相曝光GG了　

2019-09-11 20:12

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 08:24

下塑膠雨了！科學家證實：已在雨水中發現了塑膠微粒

2019-09-12 09:11

川普宣布 延後調升對2500億陸貨加稅稅率

2019-09-12 07:45

波頓訪問這個國家後 開始一路失寵

2019-09-11 19:00

搭3.5hrs赴約「被嫌肥」慘遭丟包！28歲辣媽玩Tinder超心碎

2019-09-11 20:30

影／首度發現！遙遠適居星球上有水 距地球111光年

2019-09-12 13:02

美國防部官員：習近平威脅動武 進一步損害兩岸關係

2019-09-12 07:23

影／花豹來襲！豪豬「只用一招」讓牠輸得徹底

2019-09-12 08:51

32歲印度男子裝81歲老翁闖機場安檢 皮膚太好被識破

2019-09-11 22:51

慣老闆末日！ 員工的鋼筆、眼鏡可能都在蒐證你

2019-09-12 11:00

我愛妳！飛機遇鳥擊引擎起火 乘客紛傳訊向親友道別

2019-09-12 12:49

15歲少年河邊捕魚遭鱷魚狠咬 叔叔驚見成無頭碎屍

2019-09-12 12:18

大陸對美加稅 列排除清單

2019-09-12 01:38

中國豁免美國部分產品關稅 川普歡迎讚「大動作」

2019-09-12 02:28

川普語出驚人：Fed應將利率降到零 甚至「更低」

2019-09-11 20:13

美國安顧問波頓下台 3幕僚紛紛求去

2019-09-12 08:51

不是貿易戰！58%美企憂中國經濟疲軟

2019-09-12 11:15

請辭？革職？川普波頓 意氣之爭到最後

2019-09-12 00:08

影／你的牙刷乾淨嗎？美媒調查結果嚇壞愛刷牙民眾

2019-09-12 12:46

聯合國將派人調查杜特蒂血腥掃毒戰爭 菲外長三字回應

2019-09-11 18:36

川普釋善意 延後中國商品關稅上調日期兩周至10月15日

2019-09-12 07:50

OPEC再下修全球原油需求

2019-09-11 23:43

婦人持獵刀砍老公下體 警方將「斷根」冷凍送醫

2019-09-12 09:32

道瓊指數大漲228點 中國在美中貿易談判前釋出善意

2019-09-12 08:06

金融時報：倫敦證交所傾向拒絕與港交所合併

2019-09-12 10:37

首度發現系外行星大氣有水 可能適居但非地球2.0

2019-09-12 06:58

「倫港世紀聯姻」登場 港交所為何收購倫敦證交所？

2019-09-11 22:10

川普推文 拋負利率建議

2019-09-12 02:25

維多利亞的秘密救銷售 超模要從天使走入凡間

2019-09-12 02:26

踢開波頓 川普「直覺外交」更難測

2019-09-12 00:10

推翻先前裁決 蘇格蘭法院判強生停擺國會違法

2019-09-11 22:02

日本SDP株式會社：郭台銘已出讓股份 廣州堺工廠與郭無關

2019-09-12 16:30

美大使會索羅門總理 稱台灣是索國絕佳夥伴

2019-09-11 18:36

景氣壞兆頭？ Google搜尋「衰退」、「金價」激增

2019-09-11 19:42

Uber裁減400名技術員工

2019-09-12 02:26

英國：很快就將決定5G網路會不會禁用華為設備

2019-09-12 08:20

北京豁免一批美國商品關稅華府延後加稅 雙方互釋善意

2019-09-12 09:19

中國豁免部分美國產品關稅 華爾街股市勁揚

2019-09-12 06:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top