15歲少年河邊捕魚遭鱷魚狠咬 叔叔驚見成無頭碎屍

2019-09-12 12:18 聯合新聞網 綜合報導



菲律賓一位15歲少年遭鱷魚攻擊，被尋獲時已成一具無頭碎屍。圖片來源／ingimage 分享 facebook

菲律賓近期傳出一起鱷魚咬死人的案例，一位15歲少年與叔叔到河邊捕魚，當少年涉水通過河水準備撒網時，一隻巨大的鱷魚突然出現並咬住他的頸部和背部，雖然叔叔嘗試救回他但仍因力氣不夠而失敗，少年也當場遭碎屍，事後叔叔與警方只找回了他的軀幹和右臂，其餘部分可能已被鱷魚吃掉。

根據英國《太陽報》報導，這名少年名叫米蘭達（Romilo Sappayani Miranda），他在8日時與自己的叔叔到巴拉望島（Palawan）最南端的小鎮巴拉巴克（Balabac）捕魚當午餐卻突然遭到當地鱷魚襲擊，米蘭達當時準備在水深及腰的河水撒網，卻遭鱷魚一口咬住了他的頸背，導致他無法動彈，當叔叔發現米蘭達時，他已整個人浮在水面上，而鱷魚也在之後竄出將他甩到水面上並拖入水中消失不見。

雖然米蘭達的叔叔在過程中試圖拯救他，但因為鱷魚力氣過大而失敗，米蘭達的叔叔說「我只有漁網和漁具，我沒辦法讓鱷魚放開他，我試過了但鱷魚太快太強了，我只能馬上求救。」，事後警方搜尋了整條河終於發現米蘭達的屍體，但卻是一具無頭碎屍，屍體的頭部、腿部和左臂全都消失了，其餘部位據悉可能已被鱷魚吃掉。

巴拉巴克警局發言人表示，警方無法追踪這條巨型鱷魚，並說「如果是在河邊釣魚的人應該格外小心。」，而報導也指出許多環保主義者將越來越多的鱷魚攻擊事件歸因於人類的侵犯，因為該地區的鱷魚棲息地已經萎縮，但人類仍不斷剝奪牠們的棲息地。