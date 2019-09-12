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22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

2019-09-12 11:15香港01 李納德

長尾里佳因與小六男童性交被判緩刑，除了是美女備受關注，網民更發現她是一名單親媽。...
長尾里佳因與小六男童性交被判緩刑，除了是美女備受關注，網民更發現她是一名單親媽。（長尾里佳Twitter圖片）
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本年初，日本爆出一起22歲單親母與12歲男童發生性行為的案件，震驚全國，案件日前開審，揭露更多關鍵細節，女犯人長尾里佳（現年23歲）因涉強制受害人發生不正當關係、誘導未成年人賣淫、違反《色情作品禁止法》等，考慮到她與受害人有感情關係，而且犯後態度良好，判囚3年，緩刑5年。長尾已是兩孩之母，據悉她長年偏好比自己小的男生，18歲時和一名15歲少年發生關係並生下長女。有日本精神科醫生認為，她患了「小兒性愛症」（戀童障礙），目前的治療手段非常有限，要用藥物抑制性衝動。

高松市地方法院近日審理這宗案件，案情指，長尾去年9月在手機遊戲《荒野行動》，扮演男性角色來接觸男童，結識了當時未滿13歲的受害人。受害人當時讀小學6年級，住在福岡縣，隨二人在遊戲中的發展，長尾開始引誘男童發展不當關係。

今年1月22日早上，住在高松市的長尾打電話叫男童前往性交，高松西警署中午接到匿名舉報，晚上9時到長尾家中將其拘捕，而受害男童當時亦在長尾寓所內。警方調查發現，二人首次發生不當關係在2018年下半年的一天，長尾為見男童專程到福岡，去年12月及今年1月，長尾給了男童「旅費」，讓他前往高松見面。

男童擔心不當關係曝光，長尾曾安慰他說：「只要你不對任何人說就沒有問題」。警方在長尾的手機發現多張她與男童的不雅照及影片，其中去年12月27日，長尾讓男童吸啜她的胸部，更用手機拍下照片及影片儲存，她甚至將一張二人接吻的照片發到自己的社交平台，涉違《色情作品禁止法》。長尾更被懷疑曾同時和幾個男童發展不當關係。

然而，警方調查二人的聊天紀錄時，發現長尾與男童有感情關係，例如她向男童承諾「將來我要跟你結婚」、「我愛你」等，更在社交平台大讚「XX（男童）很溫柔」、「XX（男童）是里佳最喜歡的老公」。而且，長尾在調查時很合作，認罪態度良好，在庭上向男童及其家人道歉，願賠150萬日圓（約11萬港元），及承諾「今後不再聯絡」，並願意到醫院接受治療。

在日本《刑法》中，一個人具有性行為同意能力的最低年齡是13歲，低於13歲進行性行為，不論對方意願都被視為強姦。法官認為，長尾本是兩孩之母，應明白母親的責任及教育孩子的道理，但鑒於案情不涉誘拐、禁錮，二人屬戀人關係，加上其認罪態度等等，決定判處緩刑。

日本《週刊女性》報道，長尾的鄰居爆料，她似乎18歲已結婚，生了兩個孩子，長女已5歲、幼子3歲，與丈夫離婚後一直單身，平日做兼職養孩子，又稱她一直喜歡比自己小的男生，好像還和初中生交往。

另一名長尾的中學同學稱，長尾身高1.56米，皮膚白看起來很可愛，曾加入籃球隊，但為人不開朗少和人交流，不愛外出，喜歡當「宅女」留家玩遊戲，給人孤獨的感覺。她確定長尾是18歲生下長女，不過女兒的父親比長尾小3歲，年齡太小無法結婚，最終分手，長尾不想放棄孩子，高中時就退學。另有日媒稱，長尾的兩個孩子平日由其父母照顧，她很少帶孩子出外玩，平日只宅在家打遊戲，認識年幼男生。

日本精神科醫生片田珠美認為，長尾患了「小兒性愛症」，是一種對青春期早期孩子產生關注的性錯位精神病。美國精神醫學會制定的一些條件，例如事主16歲以上，卻總對13歲以下孩子有性興趣等，需要去醫院接受診斷。片田指這個病目前非常難醫，治療手段有限，只能用藥物抑制性衝動，或用物理手段抑壓。

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文章授權轉載自《香港01》

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