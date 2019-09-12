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下塑膠雨了！科學家證實：已在雨水中發現了塑膠微粒

2019-09-12 09:11聯合新聞網 文章提供／遠見

科學證實塑膠已成為水循環的一部分。圖／本報資料照片
科學證實塑膠已成為水循環的一部分。圖／本報資料照片
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隨著塑膠在人們生活中有著更舉足輕重的地位，它所對環境產生的負擔，也愈來愈成了難以負擔的壓迫，隨處可見的塑膠垃圾、飄散在大海中的瓶罐、讓無辜動物受侵害的塑膠袋與吸管，那些自以為方便、眼不見為淨而隨意丟棄的惡習，著實令大自然難堪。

然而，塑膠垃圾其實會在降解的過程中產生塑膠微粒，它在整個地球上幾乎無所不在，包含空氣、土壤、河川和海洋，許多人員無法抵達的地區，也都有塑膠微粒的痕跡。

近期的《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）研究更證實，塑膠不僅僅只留在大自然中殘害野生動物，它也無形中不斷被人類吃下肚──成年人每年至少吃下5萬個塑膠微粒。

專家強調，真實的數字，其實比研究調查的結果來得要高，因為目前僅有少數食品和飲料被分析為塑膠汙染，「經常飲用瓶裝水的人，他所喝下的塑膠微粒更會高出許多。」

無獨有偶，科學家最近還發現，就連從天而降的雨水中，也都含有塑膠微粒。

美國地質調查局（USGS）研究員格雷戈里韋瑟比（Gregory Wetherbee）發布了研究報告，以《下塑膠雨了》（It is raining plastic）為研究專題，揭露這令人震撼的事實，他耗時多年採樣了洛磯山脈的雨水，發現雨水中都含有塑膠微粒。

格雷戈里在許多據點都擺放了採集儀器，甚至蒐集濕潤的大氣樣本，並洗刷出裡面所含的懸浮顆粒，「結果有90％的過濾器都篩選出塑膠。」

他強調，這些塑膠的成分主要是纖維，必須放大倍數40X才能夠窺見。纖維以各種顏色存在，最常見的顏色是藍色，其次依序為紅色、銀色、紫色、綠色、黃色與其他顏色，甚至還有如珠子與碎片般的塑膠顆粒。

「其實最值得與民眾分享的，是你應該要認清塑膠遠比我們所看到的來得還多，它藏在雨裡、雪裡，根本已經是我們生活的一部分了。」

格雷戈里說，其實一開始，他預期應該可以採集到大部分的土壤與礦物微粒，結果事實上完全相反，因為塑膠纖維的占比成了絕大多數。「我的研究結果純粹是偶然的。」

專家強調，這些塑膠微粒的最主要「貢獻」者，幾乎都來自於垃圾，當超過90％的塑膠廢物不能回收再利用，它會隨著風化過程漸漸降解，分解成人類肉眼看不見的小碎片，「就連你洗衣服時，衣服上的塑膠纖維也會隨著水溝流至大海，塑膠顆粒就是各種工業過程所產生的附帶品。」

他說，要將這些小碎片追溯出真正的源頭，那是完全不可能的事，因為任何由塑膠做成的產品，都會產生碎片，這些塑膠微粒會進入大氣、土壤、水源，在下雨時跟著落入地表，進入河川、湖泊，荒謬的是，塑膠竟已成為水循環的一部分。

雖然科學家已經研究了大氣中的塑膠汙染多年，但至今對空氣和水中的塑膠微粒所知還是甚少，畢竟沒有一個方法可以量化它。

另一個未知的理論，是人們是否可以將所有塑膠脫離大自然，以及這需要花上多長的時間。

他說，「即便全球的社會停止使用塑膠，我們也不清楚那些已經殘留在地球上的塑膠，會在自然的循環上持續多久，特別是在深層地下水中發現的塑料，科學家們預估通常要幾個世紀才能辦到。」

研究人員表示，人類吃進、攝取塑膠微粒對於健康的影響，目前尚未有完整的調查出現，但這些塑膠確實有可能在體內釋放出有毒物質，甚至，有些碎片非常的小，它能夠穿透人體組織，引發免疫系統的相關病變。

（作者／魯皓平 本文出自2019.09.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

塑膠微粒塑膠袋地下水
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